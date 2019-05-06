"Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск

Новости

Опубликован список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск 03:34
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево 03:26
За неделю 26 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:22
В Берлине вандалы осквернили памятник "Скорбящая мать" 02:08
Опубликован список выживших при пожаре SSJ-100 в Шереметьево 01:33
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево 01:17
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево 00:43
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 05.05.2019
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены 05.05.2019
Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты 05.05.2019
В аэропорту Мурманска отменили рейс в Москву 05.05.2019
В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска 05.05.2019
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево 05.05.2019
В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево 05.05.2019
В Мурманске психологи работают с родными пассажиров аварийного рейса 05.05.2019
После инцидента с самолетом в Шереметьево задержано 72 рейса 05.05.2019
Раненых при возгорании самолета в Шереметьево доставят в НИИ Склифосовского 05.05.2019
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в авиаинциденте в Шереметьево 05.05.2019
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100 05.05.2019
Уникальные кабриолеты выйдут на парад Победы в Петербурге 05.05.2019
В подмосковном МЧС уточнили данные о пострадавших при посадке SSJ-100 05.05.2019
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100 05.05.2019
Гидрометцентр: В Москву придет июльская жара 05.05.2019
Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей 05.05.2019
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами 05.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
06.05.2019 02:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск

Текст: Ольга Игнатова

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список пассажиров, которым удалось спастись после возгорания самолета на взлетной полосе аэропорта Шереметьево. Как уточняет авиаперевозчик, список пока неполный.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться",- говорится в сообщении "Аэрофлота".

Аналогичный список распространила сегодня ночью и пресс-служба аэропорта Шереметьево со ссылкой на Следственный комитет РФ. В списке 33 человека, из них пять - это те, кого отправили в больницы.

Фото: соцсети
В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево

Напомним, вечером в воскресенье совершил жесткую посадку самолет, выполнявший рейс SU1492 "Москва - Мурманск". После приземления "Сухой Суперджет-100" загорелся. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Для расследования авиационного происшествия создана комиссия под председательством министра транспорта России Евгения Дитриха. На месте работают представители Следственного комитета РФ и МЧС России. Также действует оперативный штаб "Аэрофлота", который возглавил генеральный директор компании Виталий Савельев.

Руководством авиакомпании принято решение бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 "Москва - Мурманск".

После инцидента с самолетом в Шереметьево задержано 72 рейса

Авиаперевозчик сообщает, что экипаж воздушного судна сделал все возможное для спасения пассажиров. Эвакуация была проведена всего за 55 секунд (норма -  90 секунд). Командир воздушного судна покинул горящий самолет последним.

По информации "Аэрофлота", неполадки на борту воздушного судна возникли вскоре после вылета. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. После приземления произошло возгорание двигателей.

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7 (495) 663 63 94

Горячая линия МЧС России: 8-800-775-17-17

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU 1492 в аэропорту Шереметьево: +7 (495) 232 65 40.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правительство Минтранс Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Мурманская область Мурманск Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100
За неделю 26 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе