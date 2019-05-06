"Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список пассажиров , которым удалось спастись после возгорания самолета на взлетной полосе аэропорта Шереметьево. Как уточняет авиаперевозчик, список пока неполный.

"В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться",- говорится в сообщении "Аэрофлота".

Аналогичный список распространила сегодня ночью и пресс-служба аэропорта Шереметьево со ссылкой на Следственный комитет РФ. В списке 33 человека, из них пять - это те, кого отправили в больницы.

Напомним, вечером в воскресенье совершил жесткую посадку самолет, выполнявший рейс SU1492 "Москва - Мурманск". После приземления "Сухой Суперджет-100" загорелся. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Для расследования авиационного происшествия создана комиссия под председательством министра транспорта России Евгения Дитриха. На месте работают представители Следственного комитета РФ и МЧС России. Также действует оперативный штаб "Аэрофлота", который возглавил генеральный директор компании Виталий Савельев.

Руководством авиакомпании принято решение бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 "Москва - Мурманск".

Авиаперевозчик сообщает, что экипаж воздушного судна сделал все возможное для спасения пассажиров. Эвакуация была проведена всего за 55 секунд (норма - 90 секунд). Командир воздушного судна покинул горящий самолет последним.

По информации "Аэрофлота", неполадки на борту воздушного судна возникли вскоре после вылета. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. После приземления произошло возгорание двигателей.

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7 (495) 663 63 94



Горячая линия МЧС России: 8-800-775-17-17

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU 1492 в аэропорту Шереметьево: +7 (495) 232 65 40.