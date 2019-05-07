В Екатеринбурге вручили награды потомкам фронтовиков

В Екатеринбурге потомкам фронтовиков вручили утерянные награды за подвиги их родственников в Великой Отечественной войне. Документы к орденам и медалям получили четыре семьи.

"Они станут семейными реликвиями, будут передаваться от отца к сыну и символизировать подвиг, который совершил советский народ на полях сражений ", - говорит командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Сын лейтенанта Павла Гукова Валерий, который получил документы к ордену Красной Звезды, рассказал, что его отец был летчиком и трагически погиб в 1941 году, через полтора месяца после призыва. В наградном листе сказано: лейтенант Гуньков произвел 13 боевых вылетов днем на самолете ПЕ-2, провел пять воздушных боев.

Никифорова Светлана Федоровна получила полагающиеся ее отцу орден Красной Звезды и медаль "За отвагу". В 1944 году сержант Федор Шилков подбил и уничтожил две самоходных установки и пушку, за смелость и мастерство в бою он был представлен к награде, но так ее и не получил. Потомкам Петра Бармашова, военного шофера, вручили медаль "За боевые заслуги".

"Документы к ордену Славы 3 степени получили дочери Андрея Бормотова. Он был тяжело ранен в конце марта 1945 года в уличном бою в населенном пункте западнее германского Бунславу, когда вел огонь по зданию, в котором засели немцы", - цитирует пресс-служба военного округа наградной лист героя.

Восстановить наградные листы помог военкомат Свердловской области. По словам его руководителя Игоря Лямина, в год на Среднем Урале вручают до трех десятков документов к государственным наградам, присвоенных за героизм в Великой Отечественной войне.