Выплачены все компенсации из бюджета жертвам катастрофы SSJ-100

Завершены выплаты компенсаций из бюджетных средств родственникам погибших и пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево.

В ближайшее время, предположительно до понедельника, также будут закончены выплаты со стороны страховщиков и авиакомпании "Аэрофлот". Исключения составляют отдельные семейные случаи, разбирательства по которым могут потребовать дополнительного времени.

"Все то, что предусмотрели регионы и Московская область, эта работа практически закончена. Сегодня Мурманск должен был последнюю выплату сделать", - цитирует ТАСС заявление главы Минтруда Максима Топилина.

5 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100, который направлялся из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево. После столкновения с землей самолет загорелся. В катастрофы погиб 41 человек.