Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу

Продюсер Иосиф Пригожин готов работать с юной певицей Микеллой Абрамовой, которая стала широко известна после скандального подсчета голосов на шоу "Голос.Дети".

"Если с таким предложением [стать продюсером] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет", - приводит его слова "Говорит Москва".

Пригожин назвал Микеллу очень талантливой девочкой и охарактеризовал ее перспективы в музыкальной карьере как фантастические.

Напомним, дочка певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова победила в финале 6-го сезона программы. Однако после изучения обстоятельств голосования зрителей результаты были аннулированы. Всех участников решающего конкурса пригласили на спецвыпуск "Голос.Дети". Микелла от участия отказалась, но, наряду с остальными финалистами, получила призы как победитель.

По мнению Пригожина, решение Первого канала наградить всех участников финала было мудрым. Что касается Абрамовой, то она могла пропустить спецвыпуск в связи с "психологической травмой", предположил продюсер.

"Потому что когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях - особенно", - заявил он.