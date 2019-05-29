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Авторы "Игры престолов" объяснили сцену с Арьей и Королем Ночи

Новости
    29.05.2019, 17:20
Текст:   Олег Усков
Осторожно! Спойлер!

Один из наиболее, несомненно, странных, нелепых, неубедительных, обескураживающих (и т.д.) моментов финального сезона "Игры престолов" - бездарная смерть Короля Ночи.

Лидер-полководец армии мертвых, предыдущие сезоны старательно позиционировавшийся как главное зло шоу и главная опасность миру живых, оказался смехотворно зарезан незнамо откуда вдруг выскочившей девчонкой.  

Тем немало попортив кровь и без того скорбящим поклонникам. Да как такой казус вообще мог произойти?!

В вышедшем через неделю после премьеры заключительной серии ИП документальном фильме "Последний дозор" тому содержится ответ. В картине продюсер шоу Брайан Когман зачитал отрывок из сценария пресловутой третьей серии восьмого сезона GOT, из которого явствует, что Короля Ночи невольно подставила его же армия - Арья-де стартовала с кучи вихтов, тем придавая себе необходимые скорость, высоту и дальность полета. Позволившие ей проткнуть злодея действенным кинжалом.   

Звучит это, передает NME, дословно следующим образом: "Что-то летит из темноты - это Арья. Она отталкивается от груды мертвецов, прыгает на Короля Ночи и вонзает кинжал в его броню. Король Ночи рассыпается".

"Лол…", - наверняка захотите вы сказать. Господи, да конечно же - "лол"!

Кстати, ранее разработанным сибирскими учеными искусственный интеллект объяснил, почему финальный сезон ИП выглядит столь криво и нелогично. И объяснение это довольно здраво и любопытно.  

Плюс этот же ИИ обнаружил, что ИП напропалую "косплеит" "Звездные войны". Заняться новыми фильмами во вселенной которых призвали шоураннеров "Игры престолов" Бениоффа и Уайсса, и против чего уже создана очередная гневная петиция.

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