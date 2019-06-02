Федеральная нотариальная палата провела проверку сообщений о том, что в Пенсионный фонд массово подавались якобы заверенные нотариусами заявления граждан о переводе их денег в частные пенсионные фонды. Причем сами граждане о "своих просьбах" нередко даже не подозревали. Заявления по большей части были фальшивкой.

По данным, появившимся в некоторых СМИ, в прошлом году только в Москве и области таковых было зафиксировано более 537 тысяч обращений о переводе накоплений из одного фонда в другой, при этом 83 процента подобных заявлений были заверены нотариусами. Как выясняется - якобы заверенными. Не только граждане не знали о своих желаниях, но и нотариусы были не в курсе, что "заверили" подобные документы. Печати и подписи нотариусов, как установила проверка, были подделаны неизвестными аферистами.

"В некоторых случаях заявления были поданы за подписью нотариуса, у которого в этот период вообще отсутствовала возможность совершения нотариальных действий, в других случаях также документально установлено, что нотариусы, чьи подписи были подделаны, таких нотариальных действий не совершали, - сообщили в Федеральной нотариальной палате. - Нотариусы, чьими данными воспользовались мошенники, официально уведомили об этом правоохранительные органы и передали информацию в Пенсионный фонд России и Федеральную нотариальную палату".

Соответствующее обращение было также направлено Федеральной нотариальной палатой в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Госорганы могут направить запрос и проверить по базе подлинность нотариального документа

Как рассказывают СМИ, проверки начались после того, как в Пенсионном фонде России обратили внимание на аномальный рост таких заявлений. С чего вдруг люди в прошлом году бросились переводить деньги из одного негосударственного фонда в другой? Проверка подтвердила, что подозрения были обоснованны.

В свою очередь в Федеральной нотариальной палате напомнили, что с 1 января прошлого года все нотариальные действия, совершаемые нотариусами РФ, фиксируются в электронных реестрах Единой информационной системы нотариата, что делает невозможной подделку нотариального акта, так как такой факт будет оперативно выявлен при проверке документа.

Проще говоря: изготовить липовую бумагу, конечно, можно, и она будет очень похожа на настоящую. Но документ легко проверить по базам нотариата, был он выдан или нет.

"В силу положений законодательства представители государственных и муниципальных органов в рамках оказания ими государственных услуг имеют возможность оперативно проверить подлинность предоставленного им нотариального акта посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключена Единая информационная система нотариата, направив в электронном виде соответствующий запрос, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате России. - Таким образом, существующие средства "электронного нотариата" позволяют быстро и эффективно вскрывать попытки подделки нотариальных документов либо вообще не допускать их использования".