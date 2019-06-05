Привыкнув заказывать еду и делать покупки через интернет, россияне стали активно осваивать возможности телемедицины. По оценкам специалистов, спрос на дистанционные медицинские консультации в нашей стране в ближайшие годы может вырасти на 40-50 процентов.

Телемедицину в России легализовали полтора года назад. 1 января 2018 года в силу вступил 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере здравоохранения". То есть для граждан это относительно новый способ получения медицинской помощи. Тем не менее к нему проявляют интерес все больше людей. Как результат, на рынке появляются новые цифровые сервисы, а страховщики все чаще включают возможность получения удаленных консультаций - в чате или с помощью видеозвонков - в свои продукты в качестве дополнительных опций.

Нужно сразу сделать оговорку: лечиться полностью дистанционно в России по-прежнему нельзя. Удаленно врач может провести первичную консультацию, в ходе которой просто побеседует с пациентом: выслушает жалобы, оценит ситуацию и, возможно, посоветует специалиста, к которому нужно обратиться непосредственно в клинику или в экстренном случае даст рекомендации по первой помощи.

Лечащий доктор вправе дистанционно наблюдать за здоровьем пациента, когда диагноз при очном визите уже поставлен, и корректировать лечение. Удаленно можно узнать "второе мнение" нужного специалиста, а также подготовиться к плановым медицинским вмешательствам.

Исследования показывают, что услугами телемедицины в России сегодня пользуются в основном люди 25-40 лет. По данным СК "Росгосстрах", более 70 процентов консультаций приходится на жителей регионов.

"С одной стороны, там есть спрос на качественную медицину, а с другой - определенные проблемы с ее доступностью, - поясняет Галина Таланова, руководитель блока медицинского страхования СК "Росгосстрах". - Например, в ЦФО с заметным отрывом от остальных лидирует Рязанская область, население которой, по официальной статистике, чуть больше миллиона человек. Москва и Подмосковье, где живут 20 миллионов человек, по итогам 2018 года были лишь на втором месте".

Как показывает анализ обращений за телемедицинскими консультациями, предоставленными врачами медицинской компании "Доктор рядом", больше всего запросов поступает к терапевтам и педиатрам.Остальные заявки касаются консультаций узкоспециализированных врачей, среди которых наиболее востребованы гастроэнтерологи - на них приходится примерно 13 процентов от общего числа обращений к врачам узких специальностей, дерматовенерологи, неврологи и гинекологи (по 10 процентов обращений), отоларингологи, урологи и эндокринологи (по 8 процентов), а также психологи (6 процентов).

"По большому счету рынок телемедицины в России только начинает формироваться, и по отношению к другим развитым странам мы пока находимся в догоняющем положении. По оценкам экспертов, на данном этапе доля России на мировом рынке дистанционных медицинских услуг составляет всего 3 процента", - указывает Галина Таланова. - С учетом того, что общемировые темпы роста данного сегмента оцениваются примерно в 20 процентов ежегодно, от российского рынка можно ожидать динамики в 30-50 процентов".

В первую очередь рост спроса будет обусловлена развитием технологий и удобством телемедицины для пациентов: они получают консультацию врача, не выходя из дома. "Это позволяет не совершать ошибок, занимаясь самолечением. Дополнительный плюс: врач, обладая медицинской квалификацией, несет ответственность за рекомендации, переданные пациенту в рамках таких консультаций", - уточняет Таланова.

По прогнозу Екатерины Коломенцевой, директора по развитию медицинского страхования СК "Сбербанк страхование жизни", в перспективе 3-5 лет телемедициной будет охвачено примерно 20 процентов населения России.

Развитие дистанционных медуслуг, по словам Коломенцевой, сдерживает ряд факторов. Во-первых, невозможность консультировать первичных пациентов: доктор не имеет права поставить диагноз и дать активные рекомендации онлайн. Во-вторых, наибольший спрос на дистанционные консультации есть в регионах, где присутствуют сложности с доступностью медицинской помощи. Но там ниже платежеспособность населения: граждане не всегда готовы платить за услуги телемедицины.

Тем не менее, есть проекты по развитию телемедицины, ориентированные исключительно на регионы, причем, на отдаленные районы. Один такой собираются в июле запустить "Почта России" и "Мобильные медицинские технологии". Речь идет об установке телемедицинских комплексов в почтовых отделениях. С помощью современного оборудования можно будет получить консультацию дежурного врача терапевта и повторную консультацию после очного визита к лечащему доктору.