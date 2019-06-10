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10.06.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал восьмого фигуранта по делу об убийстве спеназовца

Текст: Владимир Полетаев

Красногорский городской суд принял решение о содержании под стражей восьмого предполагаемого участника драки, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. 

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Решением суда Гамлет Айрапетян арестован на два месяца. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Еще семеро предполагаемых участников драки были арестованы на прошлой неделе. Следственный комитет официально подтвердил задержание восьмерых мужчин по делу об убийстве бывшего спецназовца.

В сообщении СК подчеркивается, что роль каждого из них в причастности к убийству устанавливается следствием. 

Фото: iStock
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Известно также, что материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (это статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве (а это статья 105). По информации СКР, дома у задержанных уже прошли обыски, допрошено более 50 свидетелей. Назначены все нужные экспертизы.

На сегодняшний день следствие смогло установить всех участников происшествия. 

Напомним, в связи большим общественным резонансом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать это дело в центральный аппарат ведомства.

Сразу после убийства и до приезда "скорой" и полиции нападавшие сбежали. Но это им не помогло. Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего.

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- Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона, подчеркнула Светлана Петренко.

Сразу после драки предполагаемый убийца ефрейтора спецназа выехал в аэропорт и улетел за границу

Похороны Никиты Белянкина прошли 6 июня на Митинском кладбище в Москве. 

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