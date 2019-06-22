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Рубрика: Культура

В Москве срочно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина

В Москве была гопитализирована известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Как сообщила ее дочь Ольга, артистке стало плохо минувшей ночью, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы. Врачи приехали очень быстро, добавила она.

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода и выписан 17 июня.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Тем временем сестра продюсера обвинила в его отравлении семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Алибасова. Сказано это было в эфире передачи Первого канала "Пусть говорят". Между тем Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя химического средства.

Ранее продюсер заявил, что лишает своего сына, Бари Алибасова-младшего, наследства. Причиной такого решения стало предположительное желание сына заработать на печальном инциденте.

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