В Москве срочно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина

В Москве была гопитализирована известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Как сообщила ее дочь Ольга, артистке стало плохо минувшей ночью, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы. Врачи приехали очень быстро, добавила она.



Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода и выписан 17 июня.

Тем временем сестра продюсера обвинила в его отравлении семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Алибасова. Сказано это было в эфире передачи Первого канала "Пусть говорят". Между тем Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя химического средства.

Ранее продюсер заявил, что лишает своего сына, Бари Алибасова-младшего, наследства. Причиной такого решения стало предположительное желание сына заработать на печальном инциденте.