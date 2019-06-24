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Александр Петров больше не будет играть Николая Гоголя

Новости
    24.06.2019, 14:10
Текст:   Олег Усков

Тут уж такая ситуация, что сложно сказать, хорошая новость или плохая: Александр Петров далее не будет сниматься в серии "Гоголь".

Как передает KP.RU, актера, по уровню востребованности легко соперничающему с Сергеем Безруковым, в "Гоголе 2" заменит другой исполнитель. 

При этом Лили Шерозия, маркетинг-директор канала ТВ-3, уточнила: смена актера на ведущей роли - дело нормальное: "это как в бондиане - Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время".

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Добавив: "Думаю, на популярности самого Николая Васильевича (именно его сыграл Петров - "РГ-Кинократия") это никак не скажется".

Менеджер рассказала, что продолжение "Гоголя", несомненно - одной из самых удачных жанровых отечественных франшиз последнего времени, будет полнометражным кино.

"Мы не снимали сериал, который планировали потом превратить в фильм. Мы снимали полноценный сериал, затем продюсеры увидели материал и приняли решение показать его на большом экране", - говорит Шерозия.

По словам которой, создатели поняли, что "это отлично смотрится на большом экране, что сложилась вселенная супергероев-писателей" со своей фан-базой. А, значит, "нет необходимости снимать это как сериал, так как проект уже существует как фильм".

И, кстати, по поклонникам Петрова, звезды "Притяжения" Бондарчука, "Полицейского с Рублевки", "Т-34" и "Звоните ДиКаприо", это тоже не сильно ударит. Ведь в ближайшее время мы увидим актера в "Анне" Бессона, "Тексте" по Глуховскому, "Герое" с Машковым, новом сезоне "Метода" - "русского Декстера", сиквелах "Притяжения" и "Льда" и картине "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2".

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