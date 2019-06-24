Пятнадцати погибшим фронтовикам вернули имена

Пятнадцати бойцам и младшим командирам, погибшим в августе 1942 года в наступательных боях на границе Московской, Смоленской и Тверской (а тогда - Калининской) областей, удалось вернуть имена и с воинскими почестями перезахоронить их останки на мемориале в поселке Карманово.

Редкая для нынешних дней удача стала наградой для поисковой группы "Рейд", их друзей из отрядов "Курсант", "Рубеж", "Братство Святого Георгия" и тех добровольцев, что раз за разом приезжают в эти края со щупами и металлоискателями из Гагарина и Москвы, Истры и Волоколамска, а на весенние вахты - еще из Владивостока, Хабаровска, Белоруссии, Швейцарии.

В войну Карманово было центром одноименного района на северо-востоке Смоленщины. В начале 60-х его присоединили к Гжатскому (ныне - Гагаринскому) району той же Смоленской области. В середине 70-х, после создания в этих краях, на реках Вазуза, Яуза, Гжать и их притоках, Вазузской гидротехнической системы, в поселке Карманово разместилась дирекция ВГТС. Сюда же и в деревни по соседству в спешном порядке перевезли-эвакуировали жителей из тех мест по берегам Яузы, Локни, Вазузы, что уходили под воду или, по расчетам, попадали в зону подтопления.

Братские могилы, что были на тот момент учтены, по бумагам перенесли. На деле - далеко не все, не говоря уже о безымянных, в том числе санитарных захоронениях и запаханных костях в окопах, блиндажах и воронках на местах боев.

Этих бойцов только теперь поднимают из безвестности, возвращая в нашу память имена погибших - вместе с названиями тех деревень, которые они отбивали у врага и которые, увы, сохранились лишь на картах. Боры, Рябинки, Штанино, Кривцы, Королево, Городок, Ковалики…

Прошлой весной в урочище Рябинки, куда вода не дошла, подняли с останками медальон красноармейца Петра Никитьевича Тронина из 129-й стрелковой бригады. Вместе с другими безвестно павшими в Штанино и Рябинках, его с воинскими почестями перезахоронили на мемориале в Карманово, а в Удмуртии отыскался внук погибшего бойца.

Нынче, в День памяти и скорби, Сергей Васильевич Тронин и его жена Любовь Васильевна приехали в Карманово и стали свидетелями большой траурной церемонии. Под звуки ружейного салюта рядом с центральной аллеей воинского мемориала обрели могилу еще 149 бойцов и командиров Красной Армии, найденные в этих местах за прошедший год.

Савельев Егор Дмитриевич, 1908 года рождения, воевал в 148-й стрелковой бригаде. Но в августе 42-го оказался рядом с Петром Трониным из 129 осбр и погиб там же, в Рябинках. Однако его эбонитовый медальон обнаружили в раскопе у ручья лишь этой весной - 30 апреля. На моем IPhone запечатлен и сам этот момент, и точное время - 18:16, и счастливые лица ребят.

Наташа Антипенко - это она, бережно, как эксперт-археолог, зачищая в раскопе найденные останки, первой увидела в глине краешек, черное пятнышко эбонитового медальона.

Олег Шевцов - одинаково легко управляющийся в раскопе с лопатой и видеокамерой, не способный находиться на одном месте больше одного дня и всегда сообщающий друзьям, в какой столице, медвежьем углу или другой географической точке сделал очередное селфи.

Володя Синев - отрядный мастер "золотые руки" с отцовскими корнями из Рябинок, который "зацепил" металлоискателем эту воронку (как оказалось, из-под прыгающей немецкой мины, начиненной стальными шариками-осколками). "Тут должен быть медальон", - твердо сказал Владимир, передавая раскоп под зачистку, и двинулся с прибором дальше.

Тогда, в последний день апреля у ручья в Рябинках, мы не знали, "заговорит" ли найденная капсула. Но очень надеялись. Хотя не раз бывало так, что эбонитовый пенальчик оказывался пустым или бумажный вкладыш истлел и прочитать его не могли даже опытные криминалисты, используя современные приборы. В одном из медальонов, что был найден этой весной, парни из "Рейда" обнаружили… стальное перо для чернильной ручки. Кто из погибших так распорядился свой судьбой, мы уже никогда не узнаем. И оповестить родных, где закончился земной путь их отца или деда, при всем желании не сможем.

А Валентина Егоровна Максимова, которая училась писать, используя как раз такие перья и чернильницы-непроливайки, дождалась-таки весточки от отца!

Она родилась в 34-м и была старшей, за ней - два брата, большая и работящая могла быть семья. Весной 41-го отец взялся дом расширять - решил на месте старой избы пятистенок поставить. Успел сруб до окон поднять, дочь тем же летом в школу собирали. А тут - война…

Из троих детей выжила только Валя. Отца вместе с мамой ждали до последнего. В память о нем и братьях подняла двух своих сыновей. Они разъехались, а Валентина Егоровна живет все там же, в Бежаницком районе на Псковщине, куда газ привозят в баллонах и по предварительной записи.

- Женщина, что собирает заявки, записала меня, а потом вдруг говорит: "Тут запрос пришел: в Смоленской области нашли погибшего из наших мест. Фамилия - Савельев, Егор Дмитриевич… Не слыхала про такого?" А я и поверить не могу, и сказать - слезы задушили: это же мой отец!

Сыновья отговаривали Валентину Егоровну от дальней дороги - мол, съездим одни. И правда - 85 лет, инвалид, на поездах - неудобно и долго, в машине - тяжело. Но она не отступилась, и вместе с сыном Александром на в его видавшей виды, только из ремонта, "девятке" приехала попрощаться с отцом.

Для нее это - Прощание. И пока своей рукой не бросила горсть сухого песка вслед отцу и тем, кто погиб рядом с ним, не могла в своей душе его похоронить.

Склонить головы перед прахом своего деда и прадеда Николая Долматовича Лапухина, которого нашли вместе с другими погибшими из 415-й стрелковой дивизии в урочище Гладкое, приехали сразу несколько его родных - из России и Казахстана.

А в посольстве Республики Кыргыстан в Москве помогли найти дорогу в Карманово родственникам двух соотечественников, погибших тут в августовских боях 1942 года. Советник посольства Аман Мамбетсеитов и командир "Рейда" Руслан Лукашов сделали так, что приехавшие издалека аксакалы смогли не только поучаствовать в церемонии захоронения, но и побывали на месте боя в урочище Гладкое, где были подняты останки погибших воинов из Киргизии.

…Когда прозвучал ружейный салют, а на свежий холм братской могилы вместе с венками и зеленой гирляндой легли ромашки, привезенные Валентиной Егоровной Максимовой, все собравшиеся увидели в небе над мемориалом одинокого журавля.

Что было в этом знаке, каждый решал для себя.

Поиск

Имена погибших в районе Карманово, установленные по медальонам в мае-июне 2019 года

Ахметжанов Тактасый, 1922, мл. сержант, 415 сд.Базаралиев Самидин, 1921, красноармеец, 415 сд.Зайцев Иван Федорович, 1911, красноармеец, 415 сд.Игнатьев Василий Алексеевич, 1912, красноармеец, 49 осбр.Качыкеев Чопокс, 1908, сержант, 415 сд.Ксенофонтов Михаил Иванович, 1922, красноармеец, 415 сд.Лапухин Николай Долматович, 1912, красноармеец, 415 сд.Марченко Иван Константинович, 1914, мл. сержант, 415 сд.Осипов Николай Иванович, 1902, красноармеец, 415 сд. Пермяков Василий Андреевич, 1899, красноармеец, 415 сд.Савельев Егор Дмитриевич, 1908, красноармеец, 148 осбр.Старостин Николай Иванович, 1924, красноармеец, 415 сд.Сурков Александр Константинович, 1916, сержант, 150 осбр.Филиных Иван Михайлович, 1915, мл. сержант, 25 тбр. Чирчеев Мусобай, 1908, красноармеец, 415 сд.

Поисковая группа "Рейд", установившая эти именные данные, будет признательна за дополнительные сведения о погибших и их возможных родственниках.