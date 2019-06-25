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Рубрика: В мире

Члены Совбеза ООН осудили атаку на танкеры в Оманском заливе

В понедельник члены Совбеза ООН ознакомились с новой информацией, которую получил Вашингтон в ходе расследования атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Новые данные доказывают причастность к нападениям Тегерана. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн. По его словам, "единственным государством, которое обладает возможностями и мотивами для такой атаки, является Иран".

Фото: REUTERS
Кому выгоден и чем опасен инцидент с танкерами в Оманском заливе

По итогам закрытых консультаций Великобритания, Германия и Франция осудили атаки. "Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности в заливе. Все страны региона должны соблюдать максимальный уровень сдержанности. Разногласия должны быть урегулированы мирным путем и на основе диалога", - говорится в заявлении трех стран. Члены Совета безопасности также сделали акцент на необходимости сохранять в силе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, 13 июня на танкерах Kokuka Courageous и Front Altair прогремели взрывы.

"Данные нападения представляли собой серьезную угрозу судоходству и поставкам энергоносителей", - подчеркивают в СБ ООН. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Иран. Тегеран отверг эти обвинения.

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