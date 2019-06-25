Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю

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25.06.2019 08:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Экипаж "Союза МС-11" успешно вернулся на Землю

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Пилотируемый корабль "Союз МС-11", отстыковавшийся от Международной космической станции, совершил посадку сегодня, 25 июня, в 05:48 по московскому времени. Об этом сообщает Роскосмос.

На борту находились три члена экипажа - космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Спуск с орбиты и приземление прошли в штатном режиме, самочувствие всех троих хорошее, уточнили в Роскосмосе. В общей сложности, космонавты провели на орбите 204 суток в рамках экспедиции МКС-58/59.

Фото: iStock
Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе

За это время экипаж занимался научно-прикладными исследованиями, экспериментами по программе длительных экспедиций, поддерживал работоспособность станции и работал над ее дооснащением оборудованием, которое доставляли грузовые корабли.

Командир корабля Олег Кононенко - рекордсмен по пребыванию на МКС: он провел там в общей сложности 737 суток, а этот полет на околоземную орбиту стал для космонавта четвертым. В этот раз он совершил два выхода в открытый космос.

Первый - вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым - занял 7 часов 45 минут: 11-12 декабря прошлого года они обследовали внешнюю поверхность МКС и бытовой отсек корабля "Союз МС-09", где ранее было обнаружено отверстие.Тогда Кононенко разрезал теплозащиту отсека, вскрыл находящийся под теплоизоляцией металл метеорной защиты и добрался до дыры. Космонавты смогли взять образцы герметика, внешней поверхности и защитной пластины, которые позже были отправлены на Землю для исследования. "Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдёт в историю мировой космонавтики", - подчеркнули в Роскосмосе.

Второй - длительностью 6 часов и 1 минута - вместе с космонавтом Алексеем Овчининым. 29-30 мая они провели работы в рамках эксперимента "Тест". "Они демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки", - уточняют в Роскосмосе.

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