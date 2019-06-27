Косаток из "китовой тюрьмы" начали готовить к перегрузке в вольеры

Косаток, которых доставили из бухты Средняя в Приморском крае на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их планируется выпустить в открытое море, готовят к перегрузке в вольеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Две косатки и шесть белух живы и готовятся к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега. После выполнения всех процедур по реадаптации и установки на них спутниковых меток животные будут выпущены в море", - информируют ученые.

На место животных доставили рано утром во вторник, но сразу перегрузить в вольеры не смогли из-за непогоды - дождя, ветра и шторма на море. Сегодня погода наладилась.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух перегрузили в автомобили и отвезли к мысу Перовского.

Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал.

Справка "РГ"



В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.