"Сладкая жизнь на всех парусах": как переводятся названия китайских авто

Китайские автомобили все чаще привлекают к себе внимание российских автолюбителей. На нашем рынке появляются новые компании, модельные ряды "китайцев" расширяются, производители из Поднебесной уже построили недалеко от Москвы первый автозавод.

Однако для многих эти машины и даже сами бренды по-прежнему остаются экзотикой. Сайт aif.ru провел своего рода ликбез, расшифровав названия популярных марок из Китая. Отчасти это оказалось забавным.

Так, название самой востребованной на сегодня марки автомобилей из КНР - Geely - созвучно со словосочетанием "Сладкая жизнь". И эта игра слов даже обыгрывается в слоганах на английском языке: Sweet life, Geely drive.

Прежний лидер сегмента - Lifan - по-русски читается с твердой "н" в конце, хотя правильнее с мягкой, ведь "ли фань" - это "идти на всех парусах". Напомним, что паруса изображены и на логотипе бренда.

Chery не имеет никакого отношения к ягодам, а расшифровывается как "особое благословение". Это своеобразный "реверанс" в адрес китайских властей, разрешивших частной компании построить автозавод.

Некоторые марки пошли по такому же пути, только изначально использовали английский язык, подчеркивая международные амбиции. Так, в названии Haval содержится фраза have all - "иметь всё", а в BYD (один из крупнейших производителей электрокаров в мире) - Build Your Dreams, то есть "реализуем ваши мечты".

Все гораздо проще с FAW. Это тоже аббревиатура из английских слов, но смысл ее самый прозрачный, подчеркивающий исторический факт: First Automobile Works - "Первый автомобильный завод". А в Great Wall и Brilliance и вовсе не стали мудрить.

Первый взял в качестве наименования известное во всем мире словосочетание "Великая стена". А второй - лишь одно английское слово, означающее ни много ни мало "блеск", "гениальность" или "великолепие".

Кстати, добавим, что название марки GAC, автомобили которой вскоре должны появиться в России, - тоже довольно банальная аббревиатура. На русский язык ее можно перевести как "Автомобильная компания из Гуанчжоу".