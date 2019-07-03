В Костроме полицейского уличили в работе на "похоронную мафию"

В Костроме предстанет перед судом экс-полицейский, который за взятки помогал членам "похоронной мафии", сообщая им адреса умерших.

По версии следствия, с августа по октябрь 2018 года 39-летний участковый уполномоченный костромской полиции получал служебную информацию об адресах умерших жителей. По договоренности с сотрудниками частного похоронного бюро полицейский за деньги передавал им персональные данные умерших и информацию о местонахождении тел усопших.

Как рассказали в облпрокуратуре, за время работы на "похоронную мафию" полицейский успел получить от взяткодателей наличными как минимум 12 тысяч рублей, однако вскоре его разоблачили собственные коллеги.

В отношении участкового Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом самого подозреваемого сначала отстранили от работы, а затем уволили из правоохранительных органов.

- Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных должностными лицами ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Костромской области, - пояснили в прокуратуре.

Экс-полицейскому предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за незаконные действия".

Обвиняемому грозит до восьми лет заключения и крупный штраф. Дело передано для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Костромы.

В 2017 году суд в Костроме вынес несколько обвинительных приговоров бывшим сотрудникам полиции и работникам похоронных контор по громким делам о торговле "адресами смерти". Поводом для начала расследования стали многочисленные жалобы родственников умерших на то, что сразу после звонка в полицию о кончине близкого к дому скончавшегося человека слетались представители коммерческих похоронных бюро, которые в агрессивной манере навязывали родственникам свои услуги. Нередко представители конкурирующих фирм устраивали драки "за тело" под окнами домов, где произошло несчастье.