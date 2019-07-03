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03.07.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме полицейского уличили в работе на "похоронную мафию"

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костроме предстанет перед судом экс-полицейский, который за взятки помогал членам "похоронной мафии", сообщая им адреса умерших.

Похоронный агент пытался присвоить страховку родственников погибшего

По версии следствия, с августа по октябрь 2018 года 39-летний участковый уполномоченный костромской полиции получал служебную информацию об адресах умерших жителей. По договоренности с сотрудниками частного похоронного бюро полицейский за деньги передавал им персональные данные умерших и информацию о местонахождении тел усопших.

Как рассказали в облпрокуратуре, за время работы на "похоронную мафию" полицейский успел получить от взяткодателей наличными как минимум 12 тысяч рублей, однако вскоре его разоблачили собственные коллеги.

В отношении участкового Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом самого подозреваемого сначала отстранили от работы, а затем уволили из правоохранительных органов.

- Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных должностными лицами ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Костромской области, - пояснили в прокуратуре.

Экс-полицейскому предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за незаконные действия".

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Обвиняемому грозит до восьми лет заключения и крупный штраф. Дело передано для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Костромы.

В 2017 году суд в Костроме вынес несколько обвинительных приговоров бывшим сотрудникам полиции и работникам похоронных контор по громким делам о торговле "адресами смерти". Поводом для начала расследования стали многочисленные жалобы родственников умерших на то, что сразу после звонка в полицию о кончине близкого к дому скончавшегося человека слетались представители коммерческих похоронных бюро, которые в агрессивной манере навязывали родственникам свои услуги. Нередко представители конкурирующих фирм устраивали драки "за тело" под окнами домов, где произошло несчастье.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Преступления правоохранителей
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