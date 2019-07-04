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Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле и назвал дату премьеры

Новости
    04.07.2019, 13:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Стала известна предварительная дата премьеры фильма Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. По словам самого Козловского, речи идёт об осени следующего года.

Съёмки завершились на этой неделе в городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС. На территории никогда не работавшего пятого энергоблока и проходила работа над фильмом.

"Я думаю, что мы выйдем в следующем году уже, 2020 год, осень. Пока планируем так", - приводит ТАСС слова Козловского.

По словам режиссёра, фильм посвящён "истории невероятной пронзительности, драматичности и удивительного героизма, о котором надо говорить и не надо забывать".

Козловский, ранее заявивший, что не боится сравнений с успешным американо-британским сериалом "Чернобыль", вновь подчеркнул, что его картина не будет "ответом" проекту HBO и Sky.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Мы снимаем совершенно разные фильмы, почему бы не поговорить еще раз на эту тему, другим языком и подойти к этой истории с другой стороны", - сказал Данила.

В главных ролях в ленте Козловского предстанут он сам и Оксана Акиньшина. Также в безымянной пока (прежнее рабочее название - "Опасная вода" - забраковали) картине сыграют Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и Равшана Куркова.

Ранее автор сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин объяснил критику в свой адрес успехом, а многочисленные искажения в шоу действительности - "желанием максимально показать историю".

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