Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле и назвал дату премьеры

Стала известна предварительная дата премьеры фильма Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. По словам самого Козловского, речи идёт об осени следующего года.

Съёмки завершились на этой неделе в городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС. На территории никогда не работавшего пятого энергоблока и проходила работа над фильмом.

"Я думаю, что мы выйдем в следующем году уже, 2020 год, осень. Пока планируем так", - приводит ТАСС слова Козловского.

По словам режиссёра, фильм посвящён "истории невероятной пронзительности, драматичности и удивительного героизма, о котором надо говорить и не надо забывать".

Козловский, ранее заявивший, что не боится сравнений с успешным американо-британским сериалом "Чернобыль", вновь подчеркнул, что его картина не будет "ответом" проекту HBO и Sky.

"Мы снимаем совершенно разные фильмы, почему бы не поговорить еще раз на эту тему, другим языком и подойти к этой истории с другой стороны", - сказал Данила.

В главных ролях в ленте Козловского предстанут он сам и Оксана Акиньшина. Также в безымянной пока (прежнее рабочее название - "Опасная вода" - забраковали) картине сыграют Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и Равшана Куркова.

Ранее автор сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин объяснил критику в свой адрес успехом, а многочисленные искажения в шоу действительности - "желанием максимально показать историю".