Завершился "Славянский базар в Витебске"

В Витебске завершился "Славянский базар-2019".

Напомним, что начался 28-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" еще задолго до открытия. Белый флаг с символикой "Славянского базара" взвился в небо над городом еще 9 июля. Право поднять его получили победители взрослого и детского музыкальных конкурсов "Витебск-2018" Марчел Рошка и Александр Балабанов.

28-й "Славянский базар в Витебске" оказался самым холодным по погоде. На оперном концерте "Увертюра к фестивалю" было плюс 7 градусов. Кстати, придумавший этот концерт Виктор Бабарикин, руководитель президентского оркестра РБ, номинирован на премию Союзного государства 2020 году в области культуры.

Традиционно старт "Славянскому базару" дал президент Беларуси Александр Лукашенко. "Это праздник дружбы и взаимопонимания", - сказал на открытии белорусский президент. Подобно праздникам, которые объединяют семьи, этот фестиваль силой искусства объединяет целые народы. "Славянский базар в Витебске" стал ответом на распад великой страны", - заключил он.

Из рук главы белорусского государства первая обладательница гран при фестиваля Таисия Повалий получила специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а накануне ей была заложена на Алле славы именная звезда. Обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая получила от Александра Лукашенко заветную "Лиру". Кстати, Ксения Галецкая и россиянка Кира Гоголадзе стали обладателями почетных дипломов Посткома и парламентского собрания Союзного государства.

Первый же сольный концерт в рамках "Славянского базара" дал любимчик женщин Стас Михайлов, который заставил зал плясать.

Александра Панайотова в Витебске встречали поклонницы из фан-клуба. Он признался, что гладя во время открытия "Славянского базара в Витебске" на трех ведущих церемонии из Беларуси, России и Украины, он по-настоящему осознал всю ценность этого фестиваля, его огромную объединяющую роль. "Фестиваль - место встреч с друзьями. Я рад увидеться с Русланом Алехно, Анастасией Тиханович, Ядвигой Поплавской".

"Славянский базар в Витебске" - это не только концерты, но и выступления артистов уличных театров, народное творчество и прогулки звезд по "городу мастеров". Одним из популярным мест фестивального Витебска стал "Кукольный квартал". Зрителям, например, представили спектакль для взрослых "Сестры Грайи" в исполнении Минского областного театра кукол "Батлейка", который в минувшем году получил Национальную театральную премию.

Полный зал Летнего амфитеатра собрал Валерий Леонтьев. Между прочим, сольный концерт Леонтьева является первым фестивальным концертом в истории "Славянского базара": он состоялся 18 июля 1992 года в амфитеатре, перед концертом торжественного открытия.

В День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" в Художественном музее города засияла реплика Большой императорской короны, открылась выставка "Ростовская финифть". Обе выставки, экскурсии, концерт организованы при содействии Постоянного комитета Союзного государства.

- В прошлом году мы привозили в Витебск выставку вологодских кружев. "Ростовская финифть" тоже является древнейшим и уникальным явлением в искусстве восточнославянских народов. Реплика Большой императорской короны - современный шедевр, ее ценность как произведения искусства впечатляет, - сказал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии выставок.

Реплика Большой императорской короны в Витебске выставлена лишь на один день. Оригинал задуман Екатериной II для ее коронации в 1762 году. Ювелиры всего за два месяца сотворили чудо. Сегодня это сокровище является главным экспонатом Алмазного фонда московского Кремля.

"Ростовская финифть" в Витебске представлена впервые. В экспозиции более 200 экспонатов - ожерелья, браслеты, серьги, медальоны, оклады, миниатюрные картины.

В Художественном музее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота познакомился с экспозицией выставки "Традиционное искусство Вологодчины", которая открылась во время "Славянского базара" и на которой представлено традиционное народное искусство русского Севера.

Заведующая музеем Ольга Акуневич напомнила, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие ВУНОВИСа, созданного художником Каземиром Малевичем и попросила Постоянный комитет помочь в организации памятных мероприятий.

Концерт, посвященный 50-летию ВИА "Песняры", прошел в Летнем амфитеатре, собрав полный зал. Этот ансамбль под управлением уральца Владимира Мулявина прославил славянскую песенную культуру далеко за пределами Советского Союза. Ансамбль стал первым советским ВИА, выступившим в США. "Популярный музыкальный американский журнал, - рассказал на "Звездном часе" Леонид Борткевич, - вышел с фото "Песняров" на обложке и с заголовком "Торжество русского рока". Как отметил ведущий Александр Олешко, мы все знаем наизусть их песни и говорим спасибо "Песнярам", которые показали, как современно может звучать богатство этнографических традиций.

Многочисленные проекции на экранах амфитеатра превратили сцену в музейный зал. Это концерт-посвящение всем поколениям музыкантов, вокалистам ансамбля: прозвучали в исполнении современных "Песняров" "Ой, Рэчанька", "Рушнiкi", "Чырвоная ружа", "Александрына", "Добры вечар, дзяўчыначка", "Алеся"... Знаменитую "Касiў Ясь канюшiну" подпевал весь амфитеатр. По задумке режиссера Михаила Высоцкого известные хиты доверили исполнить популярным артистам, чтобы удивить зрителя новым звучанием и интерпретациями. Публика с восторгом подхватывала то "Вологду", то "Березовый сок".

Поздравили прославленный ансамбль Валерий Леонтьев, свой "Уголок России" подарила Варвара, всеми любимая "Беловежская пуща" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова прозвучала женским многоголосьем "Сопрано Турецкого". Слова "Заповедный напев, заповедная даль..." подхватил весь зал. Необычным миксом на песню "Ой, калядачкi" удивила "Дискотека Авария", оригинально прозвучал саксофон Вероники Кожухаровой.

13 июля в Витебске прошел День молодежи, в программе которого были массовый забег, соревнования по баскетболу, гиревому спорту, брейк-дансу, воркауту, скейтбордингу, фестиваль автозвука "dB Drag Racing2".

Одним из наиболее популярных среди гостей города стал фестиваль уличного искусства "На семи ветрах" и фестиваль мирового джаза.

Впервые на "Славянку" приехал Государственный балет на льду из Санкт-Петербурга. Также первые прошел праздник хорового искусства "Благовест", который планируется проводить ежегодно.

13 июля на "Славянском базаре" на сцену Летнего амфитеатра вышли представители 16 стран, чтобы сразиться за Гран-при Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Лидерство в первый день захватил Адельхин Макин из Казахстана, набравший 89 баллов из 90 возможных. Он пел "Озеро надежды" Игоря Николаева.

Во второй конкурсный день Адельхин Макин упрочил свое первенство, получив от жюри еще 89 баллов (в сумме 178) и заметно оторвавшись от остальных конкурсантов. В итоге Гран-при Международного конкурса исполнителей "Витебск-2019" отправилось в Казахстан. "Лиру" и 20 тысяч долларов вручил Адильхану Макину на концерте закрытия вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко.

- Я запомню это на всю жизнь. Это было круто. Эта энергия - это то, что через меня прошло. Я даже не могу объяснить это, если честно. Я думаю, на этом не буду останавливаться, - сказал Адильхан.

Белорус Иван Здонюк разделил вторую премию с израильской певицей Илай. Россиянин Иван Дятлов удостоен диплома Парламентского собрания Союзного государства и награды в две с половиной тысяч долларов. Спецпремией имени Владимира Мулявина за артистизм отмечена певица Паулина из Литвы.

"Europa plus TV. Hit non stop в Витебске" - один из самых ожидаемых концертов "Славянского базара" начался почти с часовым опозданием, в половине третьего ночи, а завершился в шесть утра выступлением Ольги Бузовой: "На рассвете я еще никогда не выступала, - поприветствовала полный зал певица.

В заключительном концерте "Славянского базара" выступили Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, София Ротару. Однако, и это еще не все. Завершит фестивальную программу группа "Кипелов".