Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток

Бывший заключенный Евгений Макаров, ставший жертвой превышения служебных полномочий сотрудниками ярославской ИК № 1, арестован на 10 суток.

Источник "РГ" в силовых структурах региона рассказал, что Макаров, освободившийся из колонии в октябре прошлого года, по решению суда признан виновным в нарушении административного надзора, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

- Он сейчас отбывает наказание в специальном приемнике для лиц, подвергнутых административному аресту, - добавил источник.

Макаров стал известен после публикации летом прошлого года видеозаписи, запечатлевшей факт издевательства над осужденным со стороны сотрудников ИК № 1. Позднее было обнародовано еще одно видео насилия над заключенными. На данный момент обвинение по уголовному делу о превышении должностных полномочий предъявлено 17 сотрудникам ФСИН. 14 из них находятся в СИЗО, трое (бывший врио начальника ИК № 1 и два его заместителя) - под домашним арестом.

Сейчас в Ярославском УФСИН выясняют обстоятельства очередного случая избиения осужденных, видеозапись которого была опубликована на этой неделе. По данному факту в ведомстве организована проверка.