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20.07.2019 10:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первый энергоблок Калининской АЭС заработал после сбоя

Текст: Анна Скудаева (Тверь)
Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве, сообщает концерн "Росэнергоатом".
Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС
Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

По данным энергетической компании, работа первого энергоблока после ремонта возобновилась в 22:23 19 июля.

- По состоянию на 08:00 20 июля мощность энергоблока составляет 1070 МВт, - говорится в сообщении.

Фото: Flickr.com
Появились подробности аварии на Калининской АЭС

Проблемы с энергоблоком начались рано утром 18 июля. В 5:02 из-за короткого замыкания на ошиновке одного из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС произошло отключение высоковольтных линий электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ), 1-й системы шин ОРУ-750, энергоблоков №1, №2 и №4.

После произошедшего на станцию выехала комиссия Минэнерго.

Отключение произошло в соответствии с алгоритмом автоматики. Специалисты уточнили, что отключения не связаны с ядерной природой объекта.

Сейчас на станции в работе находятся энергоблоки №1, №3 и №4. Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке №2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.

В компании уточнили, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Калининская АЭС, расположенная в Удомельском городском округе на севере Тверской области, была введена в эксплуатацию в 1984 году. На Калининской АЭС имеются четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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