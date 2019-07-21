Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана

Пакет дипломатических и экономических санкций против Ирана может быть одобрен британским правительством уже 21 июля. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. Согласно ее информации, глава внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Джереми Хант намерен пойти на такой шаг. Так же Лондон призывает Евросоюз и ООН возобновить ограничения в отношении Тегерана, отмененные после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), согласованного в 2015 году.

Поводом для введения санкций против Ирана со стороны Британии послужил захват морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе танкера Stena Impero. Танкер был отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. На борту остается экипаж из 23 человек, в том числе трое россиян. Иранская сторона утверждает, что с ними все в порядке, однако судовладелец говорит, что не может связаться с судном.

Захват Stena Impero - это ответ Тегерана на задержание британскими силами танкера Grace под иранским флагом в Гибралтаре 4 июля. Судно было задержано по причине того, что, как предполагается, следовало в Сирию, нарушая тем самым санкции ЕС, введенные против Дамаска. В настоящее время Grace находится под арестом, который продлен до 15 августа.

Комитет по чрезвычайным ситуациям, собравшийся в Лондоне 20 июля, рекомендовал британским судам пока что не заходить в Ормузский пролив. По словам Ханта, если ситуация вокруг Steno Imperia не разрешится в ближайшее время, то это "повлечет серьезные последствия", хотя он отметил, что Британия "не рассматривает военные варианты".

Между тем, Stena Impero - уже второй танкер, задержанный Ираном. Ранее силы КСИР отвели в свои воды, предположительно, танкер Riah под панамским флагом, перевозивший контрабандное топливо.

НАТО уже призвала Иран немедленно освободить арестованные суда. При этом Альянс "поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию ситуации", заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.