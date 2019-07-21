Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Судя по снимкам на портале Autos Segredos, спереди aвтомобили 2020 модельного года с точки зрения внешнего вида не изменились. Если не вдаваться в тончайшие нюансы, у них точно такие же бамперы, радиаторная решетка и фары со светодиодными элементами. А вот сзади дизайнеры, в частности, поработали над формой фонарей. Теперь они не традиционно квадратные, а далеко заходят на крышку багажника. Кроме того, вмонтированные в них светодиодные трубки сделают бюджетники узнаваемыми в темное время суток. Кроме того, с пятой двери ушла замочная скважина. А ромбообразный "шильдик" Renault увеличился в размерах и приподнят чуть выше.

В салоне изменений, скорее всего, не произошло. Но у версии Stepway боковые подушки безопасности предложены уже в базовой комплектации.

Источник отмечает, что новые Renault для Латинской Америки будут выпускать на заводах компании в Бразилии и Колумбии. Но главная новость в том, что, судя по всему, прощаться со своими бестселлерами французская марка не торопится. Напомним, в конце 2018 года шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер заявил, что вскоре Logan и Sandero будут выходить на рынок только под брендом Dacia. Видимо, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В России обновленные Logan и Sandero продаются с лета 2018 года. Купить их можно по цене от 554 000 рублей. По итогам первой половины 2019-го обе модели входят в число бестселлеров российского рынка. Седаны занимают 10-е место, хэтчбеки - 15-е.