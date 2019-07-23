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23.07.2019,  
09:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Новейший БТР на платформе "Бумеранг" будет стоить в три раза дешевле

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Новейший бронетранспортер на платформе "Бумеранг" будет стоить в три раза дешевле. Этого удалось добиться благодаря замене комплектующих с завышенной рыночной ценой.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Он рассказал, как специалисты анализировали причины высокой стоимости машины. И выяснилось, что некоторые фирмы-монополисты в пять-шесть раз завышали цену комплектующих.

Теперь, по мнению Александра Красовицкого, БТР будет иметь и хороший экспортный потенциал. Это коммерческая, недорогая и эффективная машина. Она обладает хорошей грузоподъемностью и защищенностью - посадка и высадка бойцов происходит через заднюю аппарель.

Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа. Масса - 34 тонны. Мощность двигателя - 750 лошадиных сил. Скорость по пересеченной местности - 50 километров в час. БТР будет оснащаться боевым модулем с пушкой калибра 30 миллиметров и противотанковыми ракетами "Корнет".

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