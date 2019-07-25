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Рубрика: Общество

Китай заявил о намерении исследовать Луну на благо человечества

Китай будет осваивать Луну и исследовать космическое пространство в интересах всего человечества, а не только ради целей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Фото: EPA
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Политик добавила, что для мирной эксплуатации космического пространства следует усилить международное взаимодействие, передает ТАСС. Дипломат напомнила, что с момента высадки человека на Луне прошло уже 50 лет. В настоящий момент Китай работает над технологиями освоения спутника Земли, создает телекоммуникационные и навигационные аппараты. Что касается Красной планеты, к интенсивному изучению поверхности Марса китайские ученые рассчитывают приступить в 2020-2025 годы.

Ранее сообщалось, что Китай готов внести предложения о совместном с Россией и странами ЕС строительстве международной научно-исследовательской станции на Луне. В начале года китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно прилунился на обратной стороне Луны и уже прислал панораму темной стороны спутника Земли.

Между тем несколько дней назад Индия запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2". Ракета с луноходом на борту достигнет спутника Земли в начале сентября. Аппарат будет изучать южные приполярные районы Луны.

Кстати

Представленный на сайте NASA анализ лунного грунта показал, что Земля и Луна около 4,5 миллиарда лет назад были сформированы из одинакового материала. Однако натрия и калия в лунном реголите значительно меньше, чем в земной почве. Оказалось, что в первый миллиард лет своего существования Солнце вращалось гораздо медленнее, чем многие другие звезды. Скорость вращения раннего Солнца частично повлияла и на появление жизни на Земле.

Общество Космос В мире Восточная Азия Китай Освоение Луны
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