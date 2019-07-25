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25.07.2019 08:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые назвали дату выпуска третьей партии косаток из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко

Ученые Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии озвучили дату начала операции по выпуску третьей партии косаток из так называемой "китовой тюрьмы" в приморской бухте Средняя. Как сообщает пресс-служба института, старт намечен на 1 августа.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Выпущенные в море косатки из "китовой тюрьмы" разошлись друг с другом

Вывозить и транспортировать косаток будут по схеме, отработанной во время первых двух операций. По суше и морю животным предстоит преодолеть 1800 километров - из бухты Средняя до побережья Охотского моря. Ученые обещают, что будут публиковать подробности с выпуска, начиная с момента погрузке в Приморье.

В этой операции примут участие экологи, которые будут следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.

Подчеркивается, что ученые и экологи "договорились о конструктивности и прозрачности в проведении и освещении операции".

Напомним, что первую партию косаток и белух вывезли из Приморья 20 июня, а выпустили в Охотское море 27-го. Выпуск задержался из-за непогоды. Вторая партия ушла в море 16 июля.

Сейчас в бухте Средней остались еще пять косаток и больше 80 белух. Ранее ученые говорили, что первыми в Охотское море "пойдут" косатки, которым нужно успеть попасть в море до начала сезонной миграции.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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