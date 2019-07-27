"Оренбург" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ

Сегодня днём на стадионе "Газовик" в Оренбурге состоится "газпромовское дерби" - местный клуб встретится с питерским "Зенитом".

Команды после двух туров нового чемпионата России находятся в противоположных частях турнирной таблицы: "Оренбург" дважды проиграл, а питерцы оба своих матча выиграли.

Календарь у команды Владимира Федотова, конечно, не подарок: начали сезон выездной игрой с "Ростовом", которому уступили - 2:1. Затем отправились в Москву - в гости к ЦСКА, проиграв "армейцам" с тем же счётом. Теперь вот встреча с чемпионом страны. Зато наконец-то домашняя.

Сине-бело-голубым, напротив, жаловаться не на что: этот чемпионат они начали матчами с двумя дебютантами - "Тамбовом" (2:1) и "Сочи" (2:0). Впрочем, эти победы были не такие уж лёгкие, потому что новички в этом году в РПЛ крепкие - спросите у "Спартака".

"Оренбург" для высшей лиги - уже не новичок, и все мы прекрасно знаем, что зубы эта команда показывать умеет - спросите, опять же, у "Спартака". Так что зрители вполне могут рассчитывать на интересный матч.

Начало - в 14:00.