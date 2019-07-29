Disney установил очередной рекорд "всех времен и народов"

Мегакорпорация Disney непрерывно и на убедительных примерах продолжает показывать, кто в доме главный и чьи в лесу шишки.

Свежий аргумент в данном направлении приведен ресурсом Quartz. Из публикации которого следует, что The Walt Disney Company только что побила мировой рекорд по кассовым сборам, к июлю с начала года заработав по всему миру на своей кинопродукции 7 670 000 000 долларов. И это больше, чем какая-либо другая компания когда-либо зарабатывала за год.

Отмечено, что и предыдущий рекорд принадлежит, разумеется, тоже Disney - 7 610 000 000 долларов в 2016 году.

На сегодняшний день - нагнетает издание - уже три новых фильма Disney принесли корпорации более миллиарда долларов. Причем два из них - из кинематографической вселенной Marvel (MCU): последние "Мстители" и "Капитан Марвел".

Что, естественно, и близко не предел, ведь на прошлой неделе в Сан-Диего, на главном гик-слете Земли Comic-Con, студия проанонсировала новую MCU-эру. Где, в частности, публику ждут Натали Портман в роли Тора (!) и Махершала Али в роли Блэйда.

Третий блокбастер, приносящий устрашающие суммы, - "Аладдин" от Гая Ричи. Тот, что с синим Уиллом Смитом.

В затылок им надышали "История игрушек 4" и только что вышедший "Король Лев". Вторую неделю подряд, кстати, удерживающий лидерство и в российском прокате.