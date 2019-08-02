Игорь Бутман: Митинги только дестабилизируют ситуацию

Известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман высказался о несогласованных акциях в столице, призвав москвичей выражать свой протест цивилизованно и в рамках закона. "Такие агрессивные формы ни к чему не приведут", - отметил он.

Несанкционированные митинги создают напряженность и способны только дестабилизировать ситуацию, уверен музыкант.

- Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия. Все вопросы можно решить мирным путем, - приводит слова Игоря Бутмана ТАСС.

По его словам, у людей должна быть возможность выражать свою точку зрения, но всегда можно найти способ сделать это легально.

В своем Facebook высказался и ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский. Он подчеркнул, что другую площадку для заявленного митинга (от предложенной властями Москвы альтернативной площадки организаторы акции 27 июля отказались) искать не стали, "потому что нужен был конфликт".

"Тут, как говорила одна моя бывшая подруга, к гадалке не ходи. И вот тут, я считаю, нельзя становиться марионеткой, игрушкой в руках тех, кому нужен конфликт, для кого чем хуже, тем лучше", - написал Заславский.

Ранее свою позицию по вопросу озвучили Константин Богомолов и Карен Шахназаров.

Напомним, не согласованный с мэрией столицы митинг прошел 27 июля. В ходе него за различные нарушения были задержаны 1074 человека. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.

Кроме того, столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - сообщили в пресс-службе главка.