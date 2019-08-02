Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера

Советский, российский музыкант и эксперт во всех областях культурной жизни Юрий Эдуардович Лоза не смог остаться в стороне от 72-летия одного из главных героев боевиков всех времен и народов Арнольда Шварценеггера. Поздравив "крутого мужика" с "днюхой" и пожелав бывшему губернатору Калифорнии "здоровья и исполнения желаний!".

"Отметил свой день рождения самый брутальный актер всех времен и народов - Арнольд Шварценеггер. Я видел почти все его фильмы, хотя предпочитаю боевикам интеллектуальное кино", - осторожно начал осанну артисту в своем Facebook Лоза.

Аналитически отметив, что "Железный Арни никогда не признавался великим лицедеем, однако трудно найти в мире более популярного актера". И он, Лоза, как ему кажется, знает - почему.

"Когда больная анорексией Анджелина Джоли в фильме про семью супер-агентов Смитов небрежно сворачивает шею двухметровому громиле, мне хочется ржать в голос, когда в фильме "Коммандос" то же самое делает Шварценеггер, ему безоговорочно веришь", - уточнил музыкант.

Предположив, что "именно это доверие позволило ему губернаторствовать в Калифорнии, сделать успешными все проекты, которые он замутил, и заработать честный миллиард долларов".

По признанию Юрия, лично он не жалует, например, терминаторскую эпопею - "из-за того, что ее слишком затянули - двух частей вполне бы хватило". Но при этом у Арни есть работы, которые занимают в списке любимых картин Юрия самое почетное место. Как то: "Хищник" и "Близнецы".

"Я видел их неоднократно, но если снова наткнусь на них переключая каналы, буду смотреть", - пообещал Лоза.

Ранее Лоза прокомментировал так толком и не состоявшийся конфликт андеграундного менестреля Пашкета и топового продюсера Максима Фадеева, и остался недоволен результатом.

Перед эти Лоза раскритиковал Оззи Осборна, Black Sabbath и Metallica.