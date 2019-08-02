Новости

Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 15:31
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
Джигарханян после продолжительной болезни вернулся в театр 12:42

Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера

Новости
    02.08.2019, 15:11
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант и эксперт во всех областях культурной жизни Юрий Эдуардович Лоза не смог остаться в стороне от 72-летия одного из главных героев боевиков всех времен и народов Арнольда Шварценеггера. Поздравив "крутого мужика" с "днюхой" и пожелав бывшему губернатору Калифорнии "здоровья и исполнения желаний!".

"Отметил свой день рождения самый брутальный актер всех времен и народов - Арнольд Шварценеггер. Я видел почти все его фильмы, хотя предпочитаю боевикам интеллектуальное кино", - осторожно начал осанну артисту в своем Facebook Лоза.

Аналитически отметив, что "Железный Арни никогда не признавался великим лицедеем, однако трудно найти в мире более популярного актера". И он, Лоза, как ему кажется, знает - почему.

"Когда больная анорексией Анджелина Джоли в фильме про семью супер-агентов Смитов небрежно сворачивает шею двухметровому громиле, мне хочется ржать в голос, когда в фильме "Коммандос" то же самое делает Шварценеггер, ему безоговорочно веришь", - уточнил музыкант.

Фото: kinopoisk.ru
Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х

Предположив, что "именно это доверие позволило ему губернаторствовать в Калифорнии, сделать успешными все проекты, которые он замутил, и заработать честный миллиард долларов".

По признанию Юрия, лично он не жалует, например, терминаторскую эпопею - "из-за того, что ее слишком затянули - двух частей вполне бы хватило". Но при этом у Арни есть работы, которые занимают в списке любимых картин Юрия самое почетное место. Как то: "Хищник" и "Близнецы".

"Я видел их неоднократно, но если снова наткнусь на них переключая каналы, буду смотреть", - пообещал Лоза.

Ранее Лоза прокомментировал так толком и не состоявшийся конфликт андеграундного менестреля Пашкета и топового продюсера Максима Фадеева, и остался недоволен результатом.

Перед эти Лоза раскритиковал Оззи Осборна, Black Sabbath и Metallica.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 01.08.2019
Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься 01.08.2019
Опубликован сюрреалистический трейлер мультфильма о Бунюэле 01.08.2019
Пашкет предложил сотрудничество Максиму Фадееву на фоне скандала 01.08.2019
⧣ Голливуд
Фото: instagram.com/ thecameronboyce
Названа причина смерти звезды Disney, 20-летнего актера Камерона Бойса 31.07.2019
Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк" 31.07.2019
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино 30.07.2019
⧣ Россия
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Бари Алибасов намерен взыскать с производителя "Крота" 100 миллионов 01.08.2019
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы 01.08.2019
Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой 01.08.2019
⧣ Анджелина Джоли
Фото: WDSSPR
Marvel анонсировал старт четвертой фазы кинематографической вселенной 23.07.2019
Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel 21.07.2019
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 11.07.2019