В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища"

В ряду зомби-комедий очередное пополнение - к "Мертвые не умирают" Джима Джармуша и долгожданному продолжению "Добро пожаловать в Zомбилэнд" Рубена Флейшера присоединяются "Маленькие чудовища" - диковатая история о столкновении оживших мертвецов и группы младшеклассников.

Главную роль в картине исполнила лауреат премии "Оскар" Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Мы"). В фильме также задействованы Джош Гадд ("Убийство в Восточном экспрессе"), Александр Инглэнд ("Чужой: Завет") и Стивен Пикок ("До встречи с тобой").

Режиссер - австралиец Эйб Форсайт ("Вверх ногами").

Группа учеников младших классов вместе с сопровождающей их учительницей Мисс Кэролайн отправляется на экскурсию в зоопарк, где, как и следовало ожидать, происходит внезапная вспышка зомби-вируса.

Женщина любыми способами пытается оградить своих подопечных от заразы, стараясь не травмировать хрупкую детскую психику. Подобно Роберто Бениньи в фильме "Жизнь прекрасна", Мисс Кэролайн заставляет детей поверить в то, что происходящее вокруг, - просто игра.

Премьера "Маленьких чудовищ" состоялась на фестивале Сандэнс в январе, в широкий прокат фильм выйдет 15 ноября, сообщает портал Collider.

Стоит заметить, что в 1989 году уже выходила картина под названием "Маленькие чудовища", и это была семейная комедия. Насколько "семейным" получился новый фильм, судите сами.

Трейлер (строго 18+) можно найти на YouTube-канале Altitude Films.