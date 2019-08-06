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06.08.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Текст: Денис Передельский

Генеральная прокуратура РФ обнародовала данные проверок, прошедших в Иркутской области, и заявила о наличии следов, указывающих на поджоги и рубку деревьев. Информация прозвучала в "Прямом эфире", который на сайте надзорного ведомства сегодня, 6 августа, провел официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, в некоторых районах Иркутской области на местах возобновления лесных пожаров прокурорские проверки выявили признаки незаконной рубки.

Фото: REUTERS
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

"Там были и остатки костров, - уточнил Александр Куренной. - При этом те органы, которые уполномочены следить и составлять акты о лесных пожарах, эти сведения туда не включали. По всем фактам, естественно, прокуроры отреагировали".

По его мнению, необходимо более серьезно контролировать места  рубок. Вероятно, кто-то пожарами "прикрывал" незаконные рубки. Теперь предстоит установить, как такое могло произойти и найти виновных. Кроме того, в Иркутской области прокурорские работники выявили  факты "ненадлежащего осуществления областным министерством комплекса мер по охране лесов от пожаров".

"Недостоверно отражались сведения о площади возгораний, а их объем и расстояние от них до населенных пунктов занижались, - сообщил Александр Куренной. - Искажались данные о времени ликвидации пожаров, то есть еще фактически горит, но уже торжественно рапортуют эти товарищи о том, что уже все потушено".

Напомним, по последним данным площадь активного горения в лесах Сибири и Дальнего Востока составляет 57 тысяч гектаров. Из них 42 тысячи сосредоточены в Красноярском крае, 14 тысяч - в Иркутской области, 240 га - в Якутии. Как отметили в МЧС РФ, большая часть очагов находятся вблизи дорог. Это дает основания предполагать, что основная причина возникновения пожаров - человеческий фактор. Сейчас сотрудники центрального аппарата СК РФ выясняют все обстоятельства возникновения пожаров. Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Всего огонь прошел более 3 миллионов гектаров. За минувшую неделю удалось потушить более миллиона гектаров. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, в лесах Красноярского края военная авиация на утро 6 августа потушила все очаги открытого горения, которые были обозначены. Всего во вторник авиагруппировка совершила 32 вылета, сбросив на пожары 1157 тонн воды. Таким образом удалось ликвидировать возгорания на площади 150 тысяч гектаров.

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