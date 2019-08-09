Лесные пожары в Сибири в этом году стали национальным бедствием. Выгорают огромные территории, смог над многими населенными пунктами висит неделями. И последствия этой катастрофы люди будут ощущать на себе еще долго.

В 2010-м смог от горевших торфяников в Подмосковье более чем на месяц окутал Москву и прилегающие регионы. Уровень смертности в это время был превышен в 1,5 раза, гибли животные в столичных парках и подмосковных лесах, были сбои в работе аэропортов, прекращали работу некоторые учреждения, переносились спортивные соревнования.

Пожары сравнивали с теми, что накрыли дымом столичный регион в 1970-х. Но 2010-й - памятнее.

Деревянная Русь горела всегда - деревни, села и города зачастую уничтожались огнем полностью, отстраивались заново, а затем все повторялось вновь. Два года назад, во время раскопок на Биржевой площади в Москве, можно было разглядеть непрерывную восходящую угольную линию в разрезе - она указывала на регулярные городские пожары на протяжении всей истории города.

Кстати, тогда предлагалось музеифицировать обнаруженные фундаменты. Но они были засыпаны, а на их месте устроили... фонтан:

Но то - городские пожары. Пожары лесные - это уже другая история. Хотя и о них говорится в древнерусских летописях.

Например, в Никоновской сказано, что в 1092 году "вёдро бяше яко изгораше земля, и мнози боры возгорахуся сами и болота". То есть "от жары загоралась и земля, и многие леса и болота". В 1198 году из-за засухи и пожаров "хлеб не родил", а "в людях была скорбь и печаль великая". В 1371-м "бысть сухмень велика по всей земле, и реки многи пересохша, и озера, и болота; а лесу и боры горяху".

О лесных пожарах говорится и в Суздальской летописи, и в Новгородской, где отмечается, что в 1384 году мгла стояла много дней, птицы падали на землю, люди боялись ездить по озерам и рекам, опасаясь заблудиться в дыму.

В летописях, конечно, не говорилось, сколько людей погибло от пожаров, но само упоминание о них говорило о катастрофических последствиях. И это только на территории европейской России - о сибирских пожарах станет известно много позже.

От лесных пожаров страдали не только обычные жители, но и царственные особы. Так, например, в 1735 году императрица Анна Иоанновна жаловалась в письме, что в Петербурге "так дымно, что окошка открыть нельзя", потому что лес "горит не первый год".

Возможно, самое яркое описание лесного пожара оставил писатель Павел Мельников-Печерский в своем романе "В лесах":

"Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой полосе, что высилась над дорогой, как громадные огненные птицы, стаями понеслись горящие лапы, осыпая дождем искр... Вой урагана превратился в один оглушающий, нескончаемый раскат грома. Ему вторили как бы пушечные выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от гибели волков, отчаянный рев медведей.

Вот перерезало дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей. Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстрей вихря пронеслись лесные птицы. Багрово-синими, как бы кровавыми волнами заклубился над лесом дым. Палящий, огнедышащий ветер понесся низом меж деревьями, расстилая над землей удушающий смрад.

Вдруг между вершинами деревьев блеснула огненная змейка, за ней другая, третья, и мигом все верхи елей и лиственниц подернулись пламенным покровом. Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки..."

В конце XIX века все чаще причиной пожаров становились не только засуха и молнии, но и бум строительства железных дорог. Искры из паровозных труб легко поджигали сухую траву и валежник, что приводило к возгоранию лесов на огромных территориях. Отмечается, что зачастую эти пожары никто не тушил, лес полыхал, пока не начинались затяжные дожди.

То, что сейчас пожары на многих территориях не тушат, губернатор Красноярского края Александр Усс, например, объяснил тем, что это бессмысленно. Огнь в тайге он назвал "обычным природным явлением" и отметил, что "это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад"...

Если посмотреть описание "Большого сибирского пожара" 1915 года, уничтожившего огромное количество лесов, изменилось не так много. Разве что леса-кругляка стали больше отправлять за границу.

В книге "Крупные лесные пожары", которая вышла в московском издательстве "Наука" 40 лет назад, говорится, что в 1915-м "пожары в Сибири начались с весны, продолжались все лето и охватили огромную площадь":

- Дым распространился почти на всю Сибирь, а на территории, где действовали пожары, его густота в течение 50 дней была так велика, что на расстоянии от 4 до 20 метров не были видны окружающие предметы.

Сообщалось, что в Мариинске (это в 200 километрах западнее Ачинска, где на днях сгорел склад с боеприпасами) 30 июля 1915-го в три часа дня из-за сгустившегося дыма наступил полный мрак. Горели и леса, и торфяники. Огонь могли остановить только русла больших рек - Ангары, Оби, Енисея...

Через эти реки пытались спастись и животные. Советский геофизик, директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории и профессор Иркутского государственного университета Владимир Шостакович в 1924 году, основываясь на анкетных опросах, составил карту пожара, о котором говорили и помнили много лет. На карте он отметил не только границы пожаров, дыма и недобра осадков, но и места "массового переплывания животными рек".

Так что запыхавшиеся лоси, вой волков и рев медведей, спасающихся от огня, в романе Мельникова-Печерского - не выдумка. Газеты, которые в разгар Первой мировой публиковали сводки и с фронта, и из полыхавшей Сибири, сообщали, что у Красноярска, за Николаевской слободой, появились выгнанные пожаром из тайги волки и медведи.

Шостакович в "Очерках по землеведению Восточной Сибири", изданных в Иркутске в 1924 году, подводит итоги: "Великий сибирский пожар" 1915 года истребил 165 миллионов кубов древесины, всего леса погибло на 660 миллионов рублей.

Одной из главных причин лесных пожаров ученый-исследователь называет палы - когда лес поджигался людьми намеренно. Так, некоторые кочующие народности поджигали лес, чтобы выманить на себя зверя. При помощи палов болотистых мест они так же получали улучшенный корм для лошадей.

В Якутии тайгу поджигали, чтобы разделать землю под пашню. Лес зажигался в начале мая и пламя, разгоняемое ветром, выжигало все вокруг. На Сахалине отмечалось "безалаберное отношение к лесу" со стороны "русских колонистов": в тех местах, где они расположились, "на много десятков верст кругом лес выгорел, громадные пространства горелого леса имеют унылый вид: торчат одни черные обгорелые пни".

Все это было и в 1915-м. И знойная, сухая погода - тоже была. Примерно такую же картину можно наблюдать и сейчас. Станислав Меркис, один из авторов акции #КультурныйКрасноярск, недавно был в родном селе Казачинское на Енисее. "Чтобы дымная пелена держалась на протяжении такого долгого времени, не помнят ни дедушка, ни бабушка. Хотя леса горят довольно далеко от тех мест", - говорит он.

Ущерб от пожаров 2019 года еще предстоит посчитать. Но главное - дым наверняка скажется (уже сказался) на здоровье населения. Сто с лишним лет назад во время Великого сибирского пожара комки мокрой ваты, через которую пытались дышать, не спасала. Во многих местах у людей отмечалось заболевание глаз от дыма. Он, видимо, повлиял и на качество зерна и сена, на которых образовался сажный налет.