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10.08.2019 20:07
Рубрика: Российский автопром

УАЗ-469П: семиместный "рамник", который не пошел в серию

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать о своих уникальных моделях. На этот раз компания в соцсетях рассказала об УАЗ-469П.

Машина предназначалась для нужд Министерства Связи СССР. Внедорожник, построенный всего в двух экземплярах, имел растянутую колесную базу и удлиненный задний свес.

К сожалению, в силу многих причин дойти не серийного производства модификации 469П было не суждено. Хотя такой автомобиль почти наверняка пригодился бы как в государственных структурах, так и на "гражданке". Сложись паззл обстоятельств хоть немного иначе, мы бы получили вместительный семиместный "рамник" с традиционным расположением сидений уже в 1962 году.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", поведал о забытом пикапе "Сталкер", а также рассказал о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

Не так давно "Российская газета" протестировала "Патриот" с АКП - первую серийную модель УАЗ с автоматической коробкой. Автомобиль оснащен 150-сильным модернизированным двигателем ZMZ Pro и 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powerglide 6L50, который поставляется на Ульяновский завод из французского Страсбурга. Стоит ли покупать внедорожник за 1,3 млн рублей - читайте в нашем материале. 

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