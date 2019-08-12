Новости

СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
Идрис Эльба сыграет чернокожего ковбоя 16:35
Брэд Питт посоветовал Марго Робби "Последнее танго в Париже" 16:15
Премьеру триллера с Хилари Суонк "Охота" отменили из-за бойни в Техасе 15:50
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Валентина Гафта 15:20

В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить

Новости
    12.08.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков

В картине Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказывающей про жизнь Лос-Анджелеса шестидесятых, особо зоркими наблюдателями обнаружился ляп. Хотя не столь, конечно, режущий глаз, как пресловутый "игропрестольный" стаканчик или творческие изыски и недосмотры "Чернобыля". Не говоря уж о Мавзолее в сериале "Последние цари".

Как пишет Independent, речь идет всего лишь о внушительных золотых часах на толстом кожаном ремешке на руке Клиффа Бута, персонажа Брэда Питта.

По данным специализированного сайта Worn and Wound, Бут носит Citizen 8118 Bullhead, модель, выпуск которой был налажен только в семидесятых. Тогда как по сюжету картины на дворе еще 1969-й.

В остальном же, акцентирует издание, антураж того времени воссоздан с тщанием.

Ранее сообщалось, что "Однажды…" стал лидером российского проката, показав рекордный старт среди всех фильмов режиссера.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Ученые признали Оззи Осборна мутантом 15:10
Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката 14:45
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
Поступили данные о количестве серий в первом сезоне "Властелина колец" 09.08.2019
⧣ Голливуд
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 08.08.2019
Барецкий пообещал, что Сергей Бодров-младший появится в "Брате 3" 08.08.2019
Том Харди примет участие в написании сценария второго "Венома" 08.08.2019
⧣ Брэд Питт
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 01.08.2019
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 19.07.2019
Брэд Питт заявил, что его время в кино подходит к концу 05.07.2019
⧣ Квентин Тарантино
Фото: kinopoisk.ru
Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино 07.08.2019
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 07.08.2019
Сыр, Брюс Ли и советское кино: главное из пресс-конференции Тарантино 07.08.2019