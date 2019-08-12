В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить

В картине Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказывающей про жизнь Лос-Анджелеса шестидесятых, особо зоркими наблюдателями обнаружился ляп. Хотя не столь, конечно, режущий глаз, как пресловутый "игропрестольный" стаканчик или творческие изыски и недосмотры "Чернобыля". Не говоря уж о Мавзолее в сериале "Последние цари".

Как пишет Independent, речь идет всего лишь о внушительных золотых часах на толстом кожаном ремешке на руке Клиффа Бута, персонажа Брэда Питта.

Once Upon a Time in Hollywood: Watch worn by Brad Pitt’s Cliff Booth branded ‘inaccurate’ by eagled-eyed fans https://t.co/0nI6x19U2q pic.twitter.com/d5NTDIUxrN — YouTune.com.ng (@YouTune_NG) August 10, 2019

По данным специализированного сайта Worn and Wound, Бут носит Citizen 8118 Bullhead, модель, выпуск которой был налажен только в семидесятых. Тогда как по сюжету картины на дворе еще 1969-й.

В остальном же, акцентирует издание, антураж того времени воссоздан с тщанием.

Ранее сообщалось, что "Однажды…" стал лидером российского проката, показав рекордный старт среди всех фильмов режиссера.