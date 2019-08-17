УАЗ-469 с двумя рулями: для чего он был нужен

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать о своих уникальных моделях. На этот раз компания в соцсетях рассказала об УАЗ-469 с двумя рулями.

Дорожный индукционный миноискатель (ДИМ) предназначен для поиска противотанковых и противотранспортных мин с металлическими корпусами или деталями на глубине до нескольких десятков сантиметров и состоит поискового элемента, смонтированного на выносной раме, а также электросистемы и трассировщика.

Экипаж машины состоит из водителя, оператора и четырех саперов с дополнительным поисковым оборудованием. Водитель управляет непосредственно автомобилем, оператор "рулит" поисковым элементом и открывает краны бака с трассировочной жидкостью - вытекая, эти ярко-желтый струйки отчетливо обозначают границу проверенной полосы. Ее ширина - 2,2 метра.

При обнаружении мины автоматика миноискателя разъединяет сцепление и задействует тормозную систему. Водитель - согласно технике безопасности - сдает на тридцать метров назад. А дальше в дело вступают саперы, которым предстоит либо обезвредить, либо уничтожить опасную находку.

Ранее, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", поведал о забытом пикапе "Сталкер", а также рассказал о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

На этой неделе стало известно, что "Русский Прадо" обойдется УАЗу в 7 миллиардов рублей. Работу над проектом и его запуском в производство компания ведет совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ". Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

А накануне "РГ" сообщала, что Ульяновский автозавод расширит семейство коммерческого грузовика "Профи" за счет тяжелой модификации с четырьмя колесами сзади.