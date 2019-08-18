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18.08.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поле: Кукурузное и футбольное

В Екатеринбурге овациями встретили героический экипаж
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Стоя, овациями и скандированием "Молодцы!" огромный стадион "Екатеринбург Арена" приветствовал экипаж А321, посадившего лайнер на кукурузное поле.
Многотысячный стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников самолета А321. Болельщики аплодировали и в один голос скандировали "Молодцы!" и "Спасибо!". Фото: Татьяна Андреева/РГ Многотысячный стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников самолета А321. Болельщики аплодировали и в один голос скандировали "Молодцы!" и "Спасибо!". Фото: Татьяна Андреева/РГ
Многотысячный стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников самолета А321. Болельщики аплодировали и в один голос скандировали "Молодцы!" и "Спасибо!". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Впервые экипаж в полном составе - командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина - предстал перед земляками. Уже официально пилоты - Героями России, а бортпроводники - обладателями ордена Мужества. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Командир экипажа Дамир Юсупов: Решение о посадке принял мгновенно

На стадион экипаж попал по приглашению футбольного клуба "Урал". Спортивная команда узнала, что командир судна Дамир Юсупов страстный футболист, в перерывах между полетами играет в дворовой команде, и попросила пилота ударом мяча открыть матч Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".

В Екатеринбург экипаж вернулся рано утром уже на следующий день после аварийной посадки. "Дамир приехал из аэропорта в пять часов утра. Радость понятна. Но мы потом долго сидели и говорили. О чем? В основном говорил он. Анализировал каждую минуту того полета, свои решения, сомневался, правильно ли сделал. Я доказывала - все правильно. Но ему необходимо было выговориться", - рассказала "РГ" жена командира Наталья Юсупова.

Уже перед журналистами Дамир сделает очень важное для него заявление: "Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать".

Действия экипажа назовут ювелирными. По мнению замглавы авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилла Скуратова, "действия экипажа, безусловно, будут разобраны по секундам и войдут в программы подготовки пилотов".

Футбол для Дамира Юсупова, как оказалось, - настоящая страсть. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Изначально эксперты признавали, что Юсупов сумел оценить ситуацию и пренебрег сразу несколькими официально признанными рекомендациями. В частности, развернуться и пытаться дотянуть до аэропорта, а также садиться на шасси, а не на "брюхо" самолета, ведь баки полны горючего. Но, как говорит командир, решение принималось за секунды: самолет слишком быстро терял высоту, внизу большое поле кукурузы, трава может стать хорошим амортизатором и даст самолету проскользить. "Шасси могло на скорости войти в землю, и последствия были бы другими", - объяснил Юсупов свое интуитивное решение.

Расшифровка переговоров летчиков с авиадиспетчерами, появившаяся в интернете, подтвердила: счет шел на мгновения. В 6 часов 14 минут и 29 секунд пилоты подали сигнал аварийной ситуации, запросили возврат в аэропорт. Но самолет начал катастрофически снижаться, и через три с половиной минуты на запросы диспетчера пилоты отвечают: "Не мешайте, у нас идет эвакуация". Еще через полторы минуты: "Все пассажиры эвакуированы".

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм

Из расшифровки ясно, что диспетчеры предупреждали о птицах в районе взлетной полосы. Источник "Интерфакса" подтвердил, что в расшифрованных записях черных ящиков было предупреждение о возможных пролетах птиц. При этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 16 августа сообщил, что еще продолжает разбираться с данными бортовых самописцев самолета А321, "говорить об окончании расшифровки самописцев преждевременно", цитировал ТАСС источник в ведомстве.

В воскресенье, 18 августа, уже началась подготовка к эвакуации самолета с места происшествия. "Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел", - сообщил ТАСС источник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента. Следственный комитет уже дал разрешение на демонтаж, начались технические подготовительные работы для эвакуации фюзеляжа самолета.

Расследование

Откуда птицы?

Первый комментарий подмосковных чиновников был отрицательным: свалки и птицы, попавшие в самолет, - вещи несовместные. Ближайший полигон Сафоново находится в 14 километрах и был закрыт несколько лет. Однако оказалось, что птицы в непосредственной близости к самолетам все-таки есть. Примерно в километре от аэродрома - перегрузочная станция мусоровывозящей компании "Экотранс". В феврале этого года компания привлекалась к ответственности за двухметровые навалы мусора, на которые против воли приходилось любоваться из иллюминаторов пассажирам Жуковского. Дело тогда даже передавалось в суд, после чего, как утверждают в подмосковном минэкологии, ситуация на объекте нормализовалась: кучи стали поменьше, их начали укрывать сеткой. Но пока на станцию возят отходы, чайки отсюда никуда не денутся.

Фото: ТАСС
СК опубликовал видео из салона самолета A321

Еще один адрес гнездования чаек рядом с транспортных хабом - свалка на берегу озера Глушица, расположенная менее чем в двух километрах от взлетной полосы. Захламленные земли числятся за двумя ООО, которые, в свою очередь, принадлежат местному депутату. "Он занимался строительством, поэтому поначалу тут была просто куча строительных отходов, - рассказывает местный экологический активист Георгий Протасов. - А уж потом не без участия жителей свалка обросла и бытовым мусором".

"С точки зрения миграции птичьих стай аэропорт Жуковский расположен весьма неудачно, - уточняют в пресс-службе областного минэкологии. - Вблизи аэропорта находится много водных объектов - помимо Глушицы есть еще река Москва, озера Гидра, Генеральское, Игумное, Шиньево, река Чернавка, канал Хрипанька, где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты являются их естественной средой обитания". На следующий день после аварийной посадки самолета выездная межведомственная комиссия, куда вошли представители Росприроднадзора, областного правительства и местной жуковской администрации провела рейд в окрестностях аэропорта. Чаек видели, но не в таком количестве, чтобы они могли создать угрозу самолетам. Только ведь, чтобы дестабилизировать самолетный двигатель, сотен птиц и не нужно. Достаточно нескольких, точно попавших в "цель".

Выводы после инцидента сделаны. Свалку у берегов Глушицы ликвидируют в 2020 году. На это понадобится около 100 миллионов рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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