Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Принадлежащий авиакомпании Delta Airlines самолет совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии. Инцидент произошел в аэропорту города Понта-Делгада. О пострадавших РИА Новости не сообщает.

Известно только, что Boeing 757 прилетел из Нью-Йорка. У лайнера поврежден фюзеляж. Перевозчик решил отменить обратный рейс.

Напомним, на прошлой неделе в Подмосковье совершил жесткую посадку Airbus 321, вылетевший в Симферополь из аэропорта Жуковский. При отрыве лайнера от полосы в двигатели попали птицы.

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли", - рассказал командир A321 Дамир Юсупов.

Поэтому он принял решение посадить самолет в поле. В результате жесткой посадки никто не погиб. Пострадали 74 человека.