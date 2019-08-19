Найденный в омской тайге трехлетний мальчик выписан из больницы

Новости

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации 12:31
В Анапе мужчина украл чемодан с деньгами и потратил на отдых 12:31
В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере 12:27
СК возбудил дело по факту пропажи девочки в Нижегородской области 12:27
В Минске выступит культовая поп-панк-группа The Offspring 12:09
"Атлетико" отозвал жалобу на "Барселону" 12:08
В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий 12:00
Геленджик превратился в съемочную площадку сериала "Ищейка" 11:55
Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия 11:55
Фото: Медведица в пермском зоопарке сделала себе макияж 11:35
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну 11:28
Фото: сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии 11:23
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции 11:20
В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку 11:18
Немецкий коллекционер подарил музею в Ангарске 176 советских часов 11:17
Проблему с электроснабжением в селе Забайкалья решат через две недели 11:16
Джордж Мартин признался, что устал от "Игры престолов" 11:11
ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей 11:04
Гидрографы Северного флота подтвердят открытие новых островов в Арктике 11:03
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка 11:01
В Саратове возбудили дело о наезде детского паровозика на ребенка 11:00
Российский прокат возглавил мультфильм Angry Birds 2 10:59
Состояние арестованного в США летчика Ярошенко резко ухудшилось 10:53
"Каспийские дни моды" собрали дизайнеров Европы и Азии 10:50
В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденный в омской тайге трехлетний мальчик выписан из больницы

Текст: Наталья Решетникова

Трехлетний мальчик, который двое суток находился один в лесу под Омском, выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в  Большереченской районной больнице.

Фото: Сергей Мельников
Волонтер рассказала, как нашла трехлетнего малыша в омском лесу

По информации агентства, врачи не обнаружили отклонений в состоянии здоровья ребенка. Он сначала находился в реанимации, затем его перевели в детское отделение. Теперь врачи приняли решение выписать мальчика.

Напомним, мальчик пропал 13 августа в тайге под Омском, его двое суток искали свыше 700 полицейских, волонтеров, местных жителей. К поискам были подключены вертолет Росгвардии и два частных самолета. Помощь оказывали спасатели отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас" из Омской и Новосибирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, прибыли оператор беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы.

Мальчика обнаружила опытный поисковик из московской организации "Лиза Алерт" Татьяна Филиппова. По ее словам, ребенок был обезвожен, обессилен и напуган.

Отмечается, что родители оставили сына одного в автомобиле и отлучились на сбор ягод. По возвращении в салоне машины никого не было. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Стали известны крупнейшие должники России
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
В Иране назвали условие освобождения британского танкера Stena Impero