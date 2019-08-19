Найденный в омской тайге трехлетний мальчик выписан из больницы

Трехлетний мальчик, который двое суток находился один в лесу под Омском, выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Большереченской районной больнице.

По информации агентства, врачи не обнаружили отклонений в состоянии здоровья ребенка. Он сначала находился в реанимации, затем его перевели в детское отделение. Теперь врачи приняли решение выписать мальчика.

Напомним, мальчик пропал 13 августа в тайге под Омском, его двое суток искали свыше 700 полицейских, волонтеров, местных жителей. К поискам были подключены вертолет Росгвардии и два частных самолета. Помощь оказывали спасатели отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас" из Омской и Новосибирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, прибыли оператор беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы.

Мальчика обнаружила опытный поисковик из московской организации "Лиза Алерт" Татьяна Филиппова. По ее словам, ребенок был обезвожен, обессилен и напуган.

Отмечается, что родители оставили сына одного в автомобиле и отлучились на сбор ягод. По возвращении в салоне машины никого не было. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело.