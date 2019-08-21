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21.08.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford подала заявку на регистрацию нового товарного имени Evos, которым может быть названа новая модель, приходящая на смену сразу трём: Mondeo, S-Max и Galaxy. Предполагается, что это будет кроссовер.

Подробностей о новом проекте Ford крайне мало. В основу нового SUV может лечь "тележка", использованная для Focus последней генерации, поэтому, скорее всего, новинка окажется переднеприводной, а улучшить внедорожные характеристики призвана система контроля тяги (Traction control system). В линейку силовых установок могут войти дизели, соответствующие стандартам Euro-6d, и мягкие гибриды с бензиновыми моторами.

Фото: Пресс-служба Ravon.
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Таким образом с появлением кроссовера, который может получить имя Evos, американский автопроизводитель оптимизирует модельную линейку, снизив издержки на производство и продвижение неликвидных моделей. Ford Puma и Kuga позволяют компенсировать уход B-Max и C-Max, большой Edge заберёт на себя клиентов, которые нуждались в машине типа Galaxy, а новый Evos, очевидно, должен будет привлекать покупателей S-Max.

Согласно статистике Kelly Blue, меньше половины владельцев Ford Fusion (под таким именем в Штатах продаётся Mondeo) остаются лояльными к бренду. По данным агентства Bloomberg, продав Ford, покупатели выбирают Toyota RAV4 или Honda CR-V.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Во многом, очевидно, это связано не с качеством Mondeo, а с феноменальной непопулярностью седанов. В августе этого года был зафиксирован рекордно низкий спрос на автомобили в этом типе кузова, начиная с 2009 года.

В России модельный ряд Ford с весны этого года представлен исключительно коммерческими автомобилями.

Фото: Пресс-служба Ford.
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#Ford