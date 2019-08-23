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23.08.2019 18:17
Рубрика: Легковые авто

Появились первые "живые" фото салона обновленного Kia Mohave

Текст: Евгений Костин

Портал The Korean Car Blog опубликовал первые фото интерьера рамного внедорожника Kia Mohave, который впервые за долгие годы прошёл комплексную и масштабную модернизацию.

"Живые" снимки подтвердили то, что мы видели до этого на скетчах: новое торпедо с двумя дисплеями, один из которых - цифровая приборная панель, второй - экран мультимедийной системы.

Фото: www.autohome.com.cn
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Их диагональ равна 12.3 дюйма. Полностью пересмотрена концепция расположения элементов управления, размещённых на дорестайлинговой версии на центральной консоли. Селектор "автомата" получил новое исполнение и смещён ближе к водителю. Архаичное рулевое колесо заменили более эргономичным и современным, но четырёхспицевый формат сохранили.

Известно, что на домашнем рынке внедорожник будет предложен с прежней 250-сильной турбодизельной "шестёркой" и 8-ступенчатым "автоматом". Список ассистентов пополнился системами предотвращения столкновений, удержания в полосе, интеллектуальным круиз-контролем и другими интеллектуальными помощниками.

Ранее "РГ" сообщала, когда обновлённый Mohave можно будет купить в России. Цена на дореформенный "рамник" начинается от 2 619 000 рублей.

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