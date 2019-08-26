У "Симпсонов" появится спин-офф

Культовый мультсериал "Симпсоны" может обзавестись не только второй полнометражкой, которую создатели обещают фанатам уже несколько лет, но и спин-оффом.

Это стало возможным благодаря слиянию Fox и Disney. Диснеевское руководство с оптимизмом смотрит в будущее желтокожего семейства и с энтузиазмом готово поддержать начинания его творцов, похвастались на выставке D23 исполнительные продюсеры телешоу Эл Джин и Мэтт Селман.

По словам Селмана, в Disney с интересом отнесутся ко всему, что они захотят сделать. Например, "какой-нибудь безумный мини-сериал о второстепенном персонаже", передаёт его слова Variety.

Напомним, первая полнометражка про Симпсонов вышла в 2007 году.

Ранее мы писали о том, что автор "Симпсонов" Мэтт Грейнинг заявил о принципиальном отказе убирать из сериала персонажа Апу, несмотря на обвинения мультсериала в расизме, причиной которых он стал.