Чем робот "Федор" займется на борту МКС

Сейчас космонавты переносят андроида на станцию.

Чем он займется на МКС? Подробную научную программу пока не раскрывают. Известно лишь, что "космические" пробки не повлияют на план работ "Федора": небольшой резерв по времени закладывался изначально. На 28-30 августа намечены пять-шесть экспериментов. "Федор" уже научился манипулировать отверткой и шуруповертом, ювелирно управляться с пинцетом и электрическими разъемами... Причем работать он будет в режиме "аватара". То есть космонавт Александр Скворцов наденет костюм-экзоскелет, очки виртуальной реальности, а робот будет в точности повторять его действия.

Зачем это нужно? Именно такой режим управления специалисты считают самым перспективным. Выход экипажа в открытый космос может длиться более 10 часов, люди работают со сложнейшим оборудованием на внешней поверхности МКС. Это стресс, изматывающие условия. А если использовать "Федора" в режиме телеуправления для того, чтобы что-то прикрутить-открутить в космосе, его операторы-космонавты могут меньше рисковать и больше отдыхать.

И даже в случае нештатных ситуаций - таких, как со стыковкой "Союз МС-14" - в будущем человекоподобные роботы могут быть полезны. Уже сейчас разработчики продумывают сценарии, когда специалист может подключиться к андроиду с Земли и через него управлять кораблем.

Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уже во время следующего своего полета на МКС, который может состояться через два-три года, робот "Федор" будет меньше похож на человека. Возможно, у него даже не будет ног: ведь в открытом космосе они и не нужны.

- Как только робот сможет оперировать тонкими инструментами для проведения ремонтных работ, произойдет реконфигурация платформы, благодаря которой он сможет выдерживать нагрузки открытого космоса, - цитирует Дмитрия Рогозина "Интерфакс". - Машина должна четко делать все то, что делает оператор из ЦУПа. А передвижение по станции - тут уже будут иные устройства, там не ноги нужны. Космонавт должен на электронной карте станции нажимать пальцем точку, куда машина должна сама передвинуться, подойти к конструкции, которой машина сама должна заняться, и дальше уже через экзоскелет передается команда на начало работ.

Напомним, "Федор" отправился на МКС еще 22 августа. Через двое суток "Союз МС-14" с необычным пассажиром на борту должен был автоматически "причалить" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Но произошел в сбой в системе стыковки "Курс" со стороны самой станции. Из-за этого корабль "провисел" на орбите лишние два дня. Ведь самого "Федора", к сожалению, пилотировать "Союз" еще не научили. Поэтому космонавтам пришлось в ручном режиме перестыковать другой корабль - "Союз МС-13" - и освобождать для робота новую, исправно работающую "парковку" - на модуле "Заря".

Кстати

Не дожидаясь успешного выхода из нештатной ситуации, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель поспешил сделать заявление, что ЕКА откажется от российских "Союзов" и будет доставлять астронавтов на американских пилотируемых кораблях. И это при том, что они один из них еще не летает к МКС с экипажем.

Да, компании SpaceX и Boeing разрабатывают свои корабли (Crew Dragon и Starliner) и уже тестируют их в беспилотном режиме. Однако ни одной успешной пилотируемой экспедиции к МКС у них еще не было.

- Это не предпочтение американских ракет, это давление Америки на своих союзников. Вот и все. Американцев очень сильно всегда волновали наши хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят - не надо, у нас никаких потерь от того не будет, - рассказал телеканалу "360" российский космонавт Павел Виноградов. - Могу вас уверить, что "Союзы" как летали, в том же количестве так и будут летать. Есть еще много других стран, которые хотели бы побывать в космосе. В сентябре на нашем "Союзе" летит представитель Арабских Эмиратов.

Так что пока факт остается фактом: сегодня именно от российских ракет и кораблей зависит продолжение бесперебойной работы МКС. А они показали себя лучшим образом.

- "Союз МС-14" является первым пилотируемым кораблем, пуск которого был осуществлен с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1.а". В целях обеспечения безопасности космонавтов пуск был выполнен в беспилотном режиме, прошел успешно и без замечаний, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Это открывает возможность безопасной эксплуатации данного космического комплекса для пилотируемой программы.-