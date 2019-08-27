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27.08.2019 14:00
Рубрика: Общество

Чем робот "Федор" займется на борту МКС

Текст: Ксения Колесникова
"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - такое оптимистичное сообщение появилось в Twitter российского антропоморфного робота "Федора", когда он успешно пристыковался к МКС. За его "приключениями" на орбите в течение последних нескольких дней, без преувеличения, следила вся страна.
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Сейчас космонавты переносят андроида на станцию.

Чем он займется на МКС? Подробную научную программу пока не раскрывают. Известно лишь, что "космические" пробки не повлияют на план работ "Федора": небольшой резерв по времени закладывался изначально. На 28-30 августа намечены пять-шесть экспериментов. "Федор" уже научился манипулировать отверткой и шуруповертом, ювелирно управляться с пинцетом и электрическими разъемами... Причем работать он будет в режиме "аватара". То есть космонавт Александр Скворцов наденет костюм-экзоскелет, очки виртуальной реальности, а робот будет в точности повторять его действия.

Фото: Роскосмос
Роботы типа "Федор" помогут России в освоении Луны

Зачем это нужно? Именно такой режим управления специалисты считают самым перспективным. Выход экипажа в открытый космос может длиться более 10 часов, люди работают со сложнейшим оборудованием на внешней поверхности МКС. Это стресс, изматывающие условия. А если использовать "Федора" в режиме телеуправления для того, чтобы что-то прикрутить-открутить в космосе, его операторы-космонавты могут меньше рисковать и больше отдыхать.

И даже в случае нештатных ситуаций - таких, как со стыковкой "Союз МС-14" - в будущем человекоподобные роботы могут быть полезны. Уже сейчас разработчики продумывают сценарии, когда специалист может подключиться к андроиду с Земли и через него управлять кораблем.

Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уже во время следующего своего полета на МКС, который может состояться через два-три года, робот "Федор" будет меньше похож на человека. Возможно, у него даже не будет ног: ведь в открытом космосе они и не нужны.

- Как только робот сможет оперировать тонкими инструментами для проведения ремонтных работ, произойдет реконфигурация платформы, благодаря которой он сможет выдерживать нагрузки открытого космоса, - цитирует Дмитрия Рогозина "Интерфакс". - Машина должна четко делать все то, что делает оператор из ЦУПа. А передвижение по станции - тут уже будут иные устройства, там не ноги нужны. Космонавт должен на электронной карте станции нажимать пальцем точку, куда машина должна сама передвинуться, подойти к конструкции, которой машина сама должна заняться, и дальше уже через экзоскелет передается команда на начало работ.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Разработчик рассказал, зачем роботу "Федору" ноги на МКС

Напомним, "Федор" отправился на МКС еще 22 августа. Через двое суток "Союз МС-14" с необычным пассажиром на борту должен был автоматически "причалить" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Но произошел в сбой в системе стыковки "Курс" со стороны самой станции. Из-за этого корабль "провисел" на орбите лишние два дня. Ведь самого "Федора", к сожалению, пилотировать "Союз" еще не научили. Поэтому космонавтам пришлось в ручном режиме перестыковать другой корабль - "Союз МС-13" - и освобождать для робота новую, исправно работающую "парковку" - на модуле "Заря".

Кстати

Не дожидаясь успешного выхода из нештатной ситуации, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель поспешил сделать заявление, что ЕКА откажется от российских "Союзов" и будет доставлять астронавтов на американских пилотируемых кораблях. И это при том, что они один из них еще не летает к МКС с экипажем.

Да, компании SpaceX и Boeing разрабатывают свои корабли (Crew Dragon и Starliner) и уже тестируют их в беспилотном режиме. Однако ни одной успешной пилотируемой экспедиции к МКС у них еще не было.

Фото: iStock
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- Это не предпочтение американских ракет, это давление Америки на своих союзников. Вот и все. Американцев очень сильно всегда волновали наши хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят - не надо, у нас никаких потерь от того не будет, - рассказал телеканалу "360" российский космонавт Павел Виноградов. - Могу вас уверить, что "Союзы" как летали, в том же количестве так и будут летать. Есть еще много других стран, которые хотели бы побывать в космосе. В сентябре на нашем "Союзе" летит представитель Арабских Эмиратов.

Так что пока факт остается фактом: сегодня именно от российских ракет и кораблей зависит продолжение бесперебойной работы МКС. А они показали себя лучшим образом.

- "Союз МС-14" является первым пилотируемым кораблем, пуск которого был осуществлен с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1.а". В целях обеспечения безопасности космонавтов пуск был выполнен в беспилотном режиме, прошел успешно и без замечаний, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Это открывает возможность безопасной эксплуатации данного космического комплекса для пилотируемой программы.-

Общество Космос Робот "Федор"
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