Брэд Питт назвал самую тяжелую роль в своей карьере

Брэд Питт, недавно радовавший нас прекрасной игрой в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", представил новую картину со своим участием на кинофестивале в Венеции.

Это - фильм "К звёздам" режиссёра Джеймса Грэя, премьера которой прошла на крупном киносмотре. Питт исполнил главную роль и выступил в качестве продюсера.

По словам Брэда, которого, напомним, считают одним из главных претендентов на "Оскар" за работу в ленте Тарантино, эта роль стала для него самой сложной в карьере. Ранее, кстати, Питт говорил о том, что начинает уставать от актёрства.

"Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни", - приводит ТАСС слова актёра.

Он добавил, что комическое приключение, которое совершает его персонаж в поисках отца, на самом представляет собой "путешествие героя внутрь себя".

Помимо Питта, в фильме сыграли Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга (Тюлип из "Проповедника") и Лив Тайлер.

В российский прокат "К звёздам" выйдет 19 сентября.

Трейлеры можно увидеть здесь, здесь и здесь.