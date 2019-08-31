Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак

Американский сценарист, продюсер, режиссер и актер, лауреат "Эмми" Гордон Брессак скончался 30 августа на 69-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет THR со ссылкой на подтверждение печального известия от сына артиста - Каллена. Причиной ухода Брессака названа продолжительная болезнь.

Гордон Брессак родился 28 мая 1951 года. В бизнесе - с середины восьмидесятых.

Как сценарист дебютировал на эпизоде сериала "13 привидений Скуби-Ду".

Rest well to Gordon Bressack, the brain behind #PinkyandtheBrain thank you for the awesomeness. pic.twitter.com/iJAfKelcsv — Frank Lee Spoken (@FrankLeeSpoken7) 31 августа 2019 г.

Следом были "Снорки", серии про мишку Йоги, смурфиков и волшебника страны Оз, "Утиные истории", "Настоящие охотники за привидениями", "Черный Плащ", сериалы про черепашек-ниндзя и ежа Соника, "Пинки и Брейн" и "Озорные анимашки".

Как актер снялся в комедийном хорроре "Кровавое озеро: Атака миног-убийц", хорроре "Проклятие крови", в одном из сегментов прошлогодней зомби-антологии "Вирус мертвецов", где выступил и как режиссер.