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Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак

Новости
    31.08.2019, 16:25
Текст:   Олег Усков

Американский сценарист, продюсер, режиссер и актер, лауреат "Эмми" Гордон Брессак скончался 30 августа на 69-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет THR со ссылкой на подтверждение печального известия от сына артиста - Каллена. Причиной ухода Брессака названа продолжительная болезнь.

Гордон Брессак родился 28 мая 1951 года. В бизнесе - с середины восьмидесятых.

Как сценарист дебютировал на эпизоде сериала "13 привидений Скуби-Ду".

Следом были "Снорки", серии про мишку Йоги, смурфиков и волшебника страны Оз, "Утиные истории", "Настоящие охотники за привидениями", "Черный Плащ", сериалы про черепашек-ниндзя и ежа Соника, "Пинки и Брейн" и "Озорные анимашки".

Как актер снялся в комедийном хорроре "Кровавое озеро: Атака миног-убийц", хорроре "Проклятие крови", в одном из сегментов прошлогодней зомби-антологии "Вирус мертвецов", где выступил и как режиссер.

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