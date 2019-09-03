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03.09.2019 14:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября

Текст: Екатерина Призова

Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.

"Завтра - 4 сентября - он выйдет на работу", - сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Экипаж лайнера был отстранен от полетов на время проверки, что является стандартной процедурой в данных обстоятельствах. За это время все семеро отдохнули в Крыму на мысе Тарханкут. "Это больше реабилитация. Хочется побыть в тишине, в умиротворении", - рассказала бортпроводник Надежда Вершинина.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, Airbus А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров. При взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, отчего отказали двигатели.

"Делать разворот было уже поздно, я видел, что поле под нами большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались ", - рассказал позднее командир экипажа Дамир Юсупов. Президент присвоил ему и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники. Благодаря им удалось избежать паники и неразберихи - все прошло четко, по плану. По словам Дмитрия Ивлицкого, все заняло несколько минут . "Конечно, распоряжения пришлось давать громко и внятно, чтобы люди в стрессе понимали, что делать", - рассказал он.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Само воздушное судно разобрали и по частям вывезли с поля - использовать какие-либо его фрагменты в дальнейшем не планируется.

Кстати

"Уральские авиалинии" завершили выплаты пассажирам A321. За моральный ущерб всем летевшим этим бортом полагалось по 100 тысяч рублей компенсации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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