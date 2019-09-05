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Григорий Лепс перенес две операции

Поп-музыка
    05.09.2019, 10:57
Текст:   Олег Усков

Певец, композитор и продюсер, Заслуженный артист России Григорий Лепс рассказал, что за последние четыре месяца перенес уже две хирургические операции на голосовых связках.

Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
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По словам топового 57-летнего артиста, оперативные вмешательства прошли 7 мая и 8 июля. При этом артист уже вновь начал петь - буквально через несколько недель после последней операций. Хотя его голос "еще не достиг желаемого уровня".

При этом Лепс не исключает, что может понадобится еще одна операция, передает "Вечерняя Москва".

Лепс сообщил, что после полного восстановления планировал дуэт с Аллой Пугачевой, но Примадонне отечественной эстрады не понравился выбранный им репертуар.

Григорий Лепс (полная фамилия - Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Помимо звания Заслуженный артист России, имеет следующие: Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Карачаево-Черкесии.

Обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", других. Первый сольный альбом выпустил в 1995 году.

Песни Лепса звучат в десятках фильмов и сериалов: "Беременный", "Горько!", "Физрук", "Самый лучший день", "Домашний арест", "Бабушка легкого поведения 2", "Годунов".

Ранее сообщалось, что дрессировщик Аскольд Запашный перенес пять операций на позвоночнике.

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