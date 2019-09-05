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05.09.2019 16:11
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Geely Atlas Pro поступил в продажу

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Новый Geely Atlas Pro поступил в продажу в Китае по цене от 98,8 тысячи юаней. В пересчете на рубли - около 912 тысяч рублей. Любопытно, что это меньше, чем минимальная цена на прежний Atlas - без приставки Pro. Она составляет 109,8 тысячи юаней.

Добиться удешевления позволило внедрение нового мотора - полуторалитровой "турбочетверки" от Volvo, которая выдает 177 л.с. У прежней версии машины линейка двигателей состояла из наддувного 1.8 на 184 л.с. и атмосферного 2.0 на 141 л.с.

Фото: www.info.xcar.com.cn
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При этом новый Atlas будет оснащаться не только преселективным "роботом" 7DCT с двумя сцеплениями, как предполагалось изначально. У него появились и версии с 6-диапазонным "автоматом", и даже с 6-ступенчатой "механикой". В общем, у маркетологов Geely будет широкий выбор для того, чтобы определиться с версиями Atlas Pro для российского рынка. Времени на анализ пока достаточно - машины должны прийти к нам только в следующем году.

Возвращаясь к старту продаж в Китае, его объявили в рамках автосалона в Чэнду. По большому счету, речь идет именно об объявлении цен - их диапазон растянулся до 156,8 тысячи юаней (1,45 млн рублей). Сама же машина была представлена, напомним, в середине июля. Помимо изменений во внешности и моторной гамме (добавили 1.5, а 1.8 форсировали до 300 Нм крутящего момента), кроссовер получил ряд интересных "фишек".

Фото: Андрей Полухин / РГ
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"Автомобиль обзавелся суперинтеллектом", - отмечают в Geely. У него появилась новая цифровая приборная панель, тачскрин мультимедиа заметно вырос в размерах. Сама медиасистема работает на самостоятельно разработанном автомобильном чипсете E01. А управлять рядом функций можно с часов X-Watch Limited Edition.

Напомним, российский Geely Atlas тоже недавно "поумнел". Ему добавили комплектацию с предустановленным комплексом "Яндекс.Авто" с круговым обзором. Сейчас модель занимает первое место по продажам среди китайских автомобилей в нашей стране.

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