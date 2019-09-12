Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Известный советский и российский артист, основатель легендарной группы "Звуки Му" Пётр Мамонов сегодня благополучно перенёс операцию на сердце - вторую за последнее время.

"Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии", - приводит ТАСС слова жены музыканта и актёра Ольги.

"Сейчас Петя в реанимации, я его видела, выглядит очень хорошо, может быть, даже вечером переведут в обычную палату", - сказала Мамонова.

Артиста госпитализировали в реанимацию 24 августа с обширным инфарктом, через два дня ему сделали первую операцию. Вскоре стало известно, что потребуется ещё одно хирургическое вмешательство.

Петру Мамонову 68 лет. Помимо активной музыкальной деятельности, известен ролями в фильмах "Такси-блюз", "Игла", "Пыль", "Остров", "Царь".