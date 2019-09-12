Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце

Известному советскому и российскому артисту Петру Мамонову сегодня предстоит тяжёлая операция. Об этом говорится в сообщении, размещённом поздно вечером накануне на Facebook-странице, посвящённой Мамонову.

"12 сентября у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него", - обращается автор поста к поклонникам музыканта и актёра.

Напомним, 68-летний Мамонов попал в больницу с инфарктом миокарда в конце августа.

Он уже успешно перенёс операцию, однако вскоре стало известно, что его ожидает ещё одна. По словам супруги, время между операциями артист решил провести дома, покинув больницу под расписку, хотя его физическое состояние оставляет желать лучшего.