"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш

Советский и российский музыкант Юрий Лоза, известный своими жесткими и бескомпромиссными высказываниями по самым разным поводам, за что нелюбим многими коллегами, вновь обрушился с критикой на молодую американскую певицу Билли Айлиш, выступившую в Москве в присутствии 15 тысяч поклонников.

Напомним, ранее Лоза заявил, что популярность Айлиш никак не связана с её талантами, пояснив: всё дело в конъюнктуре молодёжной среды. "В компании молодежи если не будешь поддерживать некоторые популярные тренды - станешь белой вороной", - написал Лоза.

Слова песенника вызвали бурную реакцию в соцсетях, так что Юрию Эдуардовичу пришлось вновь дать некоторые разъяснения на своей странице в Facebook.

По мнению Лозы, приглашение певицы на шоу "Вечерний Ургант" - отнюдь не показатель её высокого исполнительского уровня. Далее музыкант дал развёрнутый и образный комментарий по поводу сравнений его творчества с деятельностью Айлиш.

"Мне даже не хочется обсуждать нелепость сравнения щуплой шептуньи 17-ти лет с весьма крупным 65-летним дядькой. Ну сами посудите, если она появится где-либо в джинсах, разорванных на заднице, согласно последнему тренду, то получит кучу лайков и аплодисментов, а если это сделаю я, то заслужу лишь свист и улюлюканье. Как говорится, почувствуйте разницу", - написал он.

Ранее Лоза предложил расширить список музыкальных рекомендаций для школ